風電爭議黃建賓質詢郭智輝　中央承諾尊重地方反對聲音

▲60座大型風力發電機的計畫引發地方關注，立法委員黃建賓9日於立法院質詢經濟。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

針對台東縣沿海預計設置近60座大型風力發電機的計畫引發地方關注，立法委員黃建賓9日於立法院質詢經濟部長郭智輝時，表達地方社會對開發案的高度疑慮，並強調「未經共識的開發應全面叫停」。郭智輝正面回應，強調若地方不支持，中央也將不予同意，並承諾將充分尊重地方意見。

根據規劃，風電開發區域涵蓋長濱、成功、大武、達仁及太麻里等鄉鎮，引發部分鄉親擔憂將破壞自然景觀與當地生態。當地民眾已自組自救會強烈表達反對立場，台東縣政府及多位民代也公開表態，反對缺乏共識的開發行為。

黃建賓在質詢中指出，開發案已於環境部網站進入公告程序，但部分風機預定地鄰近學校，居民擔憂低頻噪音與電磁輻射可能影響健康，且開發將衝擊台東海岸線的景觀完整性與部落文化。他強調，發展綠能雖是國家政策方向，但應兼顧在地居民權益及環境永續。

對於陸域風電整體佈局，郭智輝說明，目前除澎湖外，也持續盤點台灣其他具可行性的開發地點，甚至研議鄰近台灣的海外區域是否具備風電設置潛力。然而他也重申，任何開發行為皆須取得地方共識，經濟部將尊重地方聲音作為審查依據。

會後黃建賓進一步表示，雖已初步獲得部長承諾，但根據媒體報導，業者仍持續推進程序，顯示爭議尚未落幕。「這只是開始，我們會持續監督，決不容許未經地方共識的開發暗中推進。」他表示將在立法院持續監督相關進度，確保開發案程序公開透明、符合民意期待。