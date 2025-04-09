快訊／台東出租套房深夜惡火釀1死　女房客涉縱火2小時後落網

記者楊漢聲／台東報導

台東市強國街8日晚間發生一起火警，現場火勢猛烈並伴隨大量濃煙，消防人員趕赴現場搶救雖於半小時內控制火勢，仍不幸造成一名男子死亡。起火地點為一棟透天住宅，其二樓以鐵皮加蓋、隔成6間出租套房，火勢因此迅速延燒，造成現場一度陷入混亂。

▲警方在案發後2小時內，將林女查緝到案 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

根據消防單位通報，火警發生於晚間8時許，接獲報案後，警消人員迅速到場佈線灌救。由於建築結構複雜，濃煙密布，救援難度提高。搜救過程中，警消在2樓發現一名男性住戶，當時已無呼吸心跳（OHCA），經救護人員緊急送醫搶救，仍宣告不治。

事後調查顯示，該棟建築2樓由鐵皮加蓋並分隔出租，現場火勢集中於加蓋套房區。當地里長指出，該區一名年約50歲的林姓女租客，過去曾多次被居民反映有燃放鞭炮及疑似引火行為。令人關注的是，事發當時，林女被目擊匆忙衝出屋外，並騎乘機車離開現場，隨後火勢便迅速擴散，引發警方對其行為產生懷疑。

台東警方獲報後，除第一時間到場協助交管及疏導人車，也迅速著手調查可能涉及的縱火嫌疑。警方調閱周邊監視器畫面並查訪鄰近住戶，在案發後約2小時內將林女查緝到案，目前正進一步調查其涉案動機與事發當時的行為細節。全案將依涉嫌縱火等罪嫌，移送台東地方檢察署偵辦。

據指出，女房客目前並未坦承縱火，但房東曾表示房客積欠兩個月房租，是否因此才導致火災發生，仍待警方深入調查。

警方強調，將持續深入調查火警原因與責任歸屬，並呼籲民眾若發現可疑行為，應立即通報並協助提供相關線索，共同維護社區安全與民眾生命財產的保障。