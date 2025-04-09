休假警眼尖發現異狀　協助鹿野警即時尋回失蹤男

▲休假員警在鹿野火車站救回走失男子。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

來自高雄市、持有身障手冊的包姓男子，8日隨家人前往台東池上旅遊時不慎走失。事件在當晚出現轉機，一名正值休假的警員於鹿野火車站發現男子行為異常，機警通報當地警方，最終順利協助尋回，避免憾事發生。

警方表示，失蹤者包男（民國75年次）持有身心障礙手冊，8日下午2時許在池上鄉忠孝路的便當文化館等待家人購餐時突然失蹤。家屬發現後立刻向池上分駐所報案，警方受理後立即啟動協尋機制，並通報周邊線上警網協助尋人。

當晚近8時，正準備搭車返家的休假警員林芮綺在鹿野火車站注意到一名男子神情徬徨、不斷向人借錢購票，舉止明顯異常。林員主動上前關懷，並通知鹿野分駐所支援。所長陳泰山與警員簡士瑋隨即趕抵現場，查證後確認男子正是池上通報的失蹤人口。

包男受訪時表示，他因想返家，自行步行前往池上火車站購票但無錢購票，最終決定徒步返回高雄。據其描述，他花費約六小時行走至鹿野火車站，體力透支後才向人借錢搭車。警方聽聞後深感驚訝，所幸在林員通報下即時尋回，未釀憾事。

警方依法辦理撤尋程序，並通知家屬到場接回。家屬對警方積極協尋與妥善處置表達深切感謝。

台東縣警察局關山分局呼籲，家中若有年長或身心障礙成員，出門應由親友陪同，並建議配戴緊急聯絡卡或定位裝置，以利走失時迅速協助返家。警方也將持續守護地方治安，維護民眾福祉與安全。