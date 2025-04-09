嘉義中埔老翁差點被騙走3000元　警銀連線拆穿假交友真詐騙

▲詐團假交友急借錢 中埔警與行員聯手阻詐成功 。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



中埔分局中埔派出所員警，接獲中埔郵局行員報案，稱郵局內有1名老翁疑似遭到詐騙，警方獲報立即前往協助。分局員警到場後即向方翁解釋當前各式詐騙花樣手法，告知此為標準的假交友真詐騙手法，方翁才恍然大悟得知自己遭受詐騙，所幸員警及時解說及勸阻，才保住自己的積蓄。

警方表示，該60多歲的方姓老翁向警方稱於日前在手機LINE通訊軟體與1名陌生女子加好友，並與該陌生女子互通傳訊聊天數日後。對方稱最近因經濟緊迫生活困苦，無法繳納手機電話費，需要新臺幣3,000現金繳納否則將被斷話，故急需方翁先借錢支應，並保證於數日後一定全數奉還，方翁不疑有他，即於當(8)日照著詐騙集團指示及提供之指定帳戶，自行前往中埔郵局欲匯款3,000元給對方。所幸郵局行員機警主動關懷提問，於聊天過程察覺方翁匯款目的異常，立即通報本分局員警前往處理，最後順利拆穿詐團手法。

中埔分局提醒，目前詐騙手法多樣化，民眾若接獲疑似詐騙電話或陌生人要求加「LINE好友」而有遭到詐騙之疑慮時，請立即撥打165反詐騙專線或110查證，並告知目前內政部警政署推動之「百斬專案」，檢舉詐騙車手進而查獲詐騙車手可領新臺幣5萬元獎金！另遇有相關詐騙手法時，也請記得告訴親朋好友及家中長輩，多一分提醒，少一分損失。