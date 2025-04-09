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愛媽餵毛小孩卻夜困燕巢山區　警憑「岡山之眼」路牌神救援

▲▼高雄一名婦人，昨（8）日晚間獨自開車前往岡山區狗園餵毛小孩，因道路施工臨時改道，不慎在燕巢偏僻山區迷失方向，警方根據根據電桿編號定位，順利成功找到受困的婦人。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲▼高雄一名婦人，昨（8）日晚間獨自開車前往岡山區狗園餵毛小孩，因道路施工臨時改道，不慎在燕巢偏僻山區迷失方向，警方根據根據電桿編號定位，順利成功找到受困的婦人。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名王姓婦人，昨（8）日晚間獨自開車前往岡山區狗園餵毛小孩，因道路施工臨時改道，不慎在燕巢偏僻山區迷失方向，頓時陷入一片漆黑的恐慌之中，趕緊撥打電話向警方求助。

岡山警分局燕巢分駐所於晚間9點多接獲報案電話，電話那頭的王婦聲音顫抖，直說山區伸手不見五指，害怕極了。燕巢所員警展現專業與耐心，溫言安撫王婦情緒，並引導她冷靜回想周遭是否有任何路牌、地標或電桿號碼。

▲▼高雄一名婦人，昨（8）日晚間獨自開車前往岡山區狗園餵毛小孩，因道路施工臨時改道，不慎在燕巢偏僻山區迷失方向，警方根據根據電桿編號定位，順利成功找到受困的婦人。（圖／記者吳世龍翻攝）

在員警的引導下，王婦冷靜回想，終於想起曾看到「岡山之眼路牌200m」以及一組「電桿編號」。警方根據這兩項關鍵資訊，立刻根據電桿編號進行初步定位，並結合山區地形圖展開地毯式搜索。經過約一小時的努力，搜救人員終於在一處偏僻的山徑旁發現了王婦，所幸王婦身體狀況尚穩定，僅略顯虛弱。

王婦向警方表示，她一心想著狗園的毛小孩，沒想到卻在山區迷了路，幸好有警方及時伸出援手，讓她得以平安脫困，對警方的熱心協助感激不已，頻頻道謝。

岡山分局藉此溫馨提醒民眾，山區道路狀況多變，行駛前務必事先了解路況，建議多利用地圖或詢問當地居民，避免迷途風險。若不幸在山區迷路，務必保持冷靜，並盡可能提供周遭明顯地標或電桿編號等資訊，以便警方能迅速展開精確定位與救援行動。
 

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