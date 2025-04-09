反詐騙！中埔分局啟動「百斬車手專案」　提防詐騙手法

▲金蘭社區治安會議 「百斬車手專案」宣導。（圖／中埔分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導



中埔分局日前在中埔鄉金蘭村社區活動中心舉辦社區治安座談會，座談會由分局長曾裕景主持，並邀請金蘭村長張石彈先生及社區理事長黃林素蕊女士出席共襄盛舉。

會中曾分局長透過簡報、影片方式及真實案例，針對當前治安、交通等重點工作作深入報告。藉由此次舉辦之座談會活動，將反詐、識詐等打擊詐騙觀念知識宣導民眾週知，並請在座鄉親將反詐、識詐觀念再推廣給其他人，藉此避免周邊親朋好友免於遭受詐騙而損失財物。會中並以有獎徵答方式來提升在場民眾聆聽意願及互動參與感，首次有獎徵答活動竟讓一名與會高齡9旬阿嬤拔得頭籌，清楚正確回答主持人所提之問題，令在場民眾瞠目結舌讚嘆不已。

中埔分局分局長曾裕景表示，內政部警政署自114年4月1日起推出「百斬車手、獎金五萬」專案號召全民出擊，鼓勵民眾從「被動防衛」轉變成「主動出擊」，經向警察機關檢舉車手成功，於拘提或逮捕移送後即可獲頒新臺幣5萬元檢舉獎金，鼓勵握有車手線索之民眾檢舉速度要快，總計畫名額共100名，專案執行至獎金發罄為止。

分局長再次提醒鄉親，目前詐騙案件仍時有所聞且手法不斷翻新，鄉親如有遭到詐騙之疑慮或發現家人疑似遭到詐騙，請立即撥打165反詐騙專線或110專線由警方來協助。