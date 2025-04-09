台股何時止血？命理師曝「反彈翻紅時機」：不會太久

▲川普關稅戰導致台股連日慘跌。（圖／CTWANT）

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受到美國總統川普關稅政策影響，全球股市震盪，台股也連日大跌。清水孟國際塔羅小孟老師表示，這次股災中，他在塔羅牌占卜抽中高塔牌的逆位，預言台股在不久後有望出現反彈，「需要一點時間，不過不會太久。」認為市場恐慌只是短暫反應，整體趨勢不至於崩潰，他也感謝川普創造買點，建大家可以逢低加碼龍頭類股。

小孟老師在FB上傳影片表示，台股這波跌勢是要將美國總統川普（Donald Trump）的政策策略聯繫起來。小孟老師形容川普為「雙子狗」，象徵為風象星座中具行動力與變動性的領導者，外表瘋狂但實際理智。其透過關稅策略在人為干預下操縱股市走勢，一方面打壓股市創造低點，另一方面又適時釋放利多消息拉回市場，以避免整體經濟陷入真正衰退。

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小孟老師指出，川普手法屬「邊拉邊打」，將關稅戰視為控制市場與壓抑通膨的工具。這樣的作法固然製造震盪，卻也意圖在動盪中化危機為轉機。因此，小孟老師提醒投資人應保持適當心態，特別是面對這類由政治與人為干預所引發的短期波動。

小孟老師建議，依據「高塔牌逆位」的反彈暗示，投資人應持續關注具備基本面支撐的龍頭資產與ETF，尤其是趨勢穩健的台灣科技基金。他同時也強調，遇到市場大跌反而應視為布局時機，只要選擇對的標的、避免操作虧損股，便能有效抵抗風險。

此外，小孟老師提醒，若無法承擔波動，不妨選擇定存作為保守配置，但也點出長期持有定存可能面臨購買力下降的風險。他以「雙子狗愛面子」來形容川普絕不會容忍股市腰斬、形象受損，預示未來仍有挽回行情的可能。小孟老師強調，台股不可能跌到歸零，除非發生極端情況如戰爭，否則長期仍具發展潛力。

小孟老師最後提醒，當市場被人為因素打亂時，不應貿然恐慌，而應專注於長期向上的產業與資產。對於仍在觀望的投資人，他表示若不能在跌勢中勇敢佈局，終將只能追高。這番話意在呼籲投資人要有足夠心理建設，並學會判斷趨勢，而非隨風起舞。

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