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關稅衝擊！老闆下令「產線週休3日」　苦主傻了：強制扣特休

川普關稅大刀衝擊，網友透露公司產線開始週休3日。（示意圖／報系資料照）

▲網友透露公司產線開始週休3日。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

美國總統川普（Donald Trump）日前宣布對台灣課徵32％關稅，不僅中小企業叫苦連天，台股也連日重挫，除了股民心中一片綠油油，不少上班族也開始擔心飯碗不保。就有網友透露，自己剛接到通知，公司產線要開始週休3日。

原PO在PTT八卦板以「關稅影響太大了 公司產線開始周休三日了」為題發文，表示晚上6時許左右，老闆突然在群組標註所有人，說公司受到美國對等關稅政策影響甚鉅，希望全體員工提升競爭力，後續狀況再由行政部公佈，沒想到「一小時後，行政部公佈產線周休三日了…」讓他感嘆「看來關稅影響真的很大，試問單兵該如何提升競爭力？」

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話題引發討論，不少網友留言「加入外送師」、「丟離職單」、「休假不扣薪還蠻爽的吧」、「周休三日沒問題，問題是有沒有給薪，要不要扣自己的假還是重點」、「強制特休？啊沒假可扣怎辦」、「檢舉啊，不過應該會害公司直接倒閉」、「強迫特休違法歸違法，誰敢去說也是準備丟飯碗而已」。

有鄉民提到「當然是強制扣特休，老闆沒那麼好心送你假」、「我們也開始週休三日了，強迫休特休了」、「間接人員週五爽上，不爽的只有直接人員」、「強制特休違法的話就無薪假」、「教你一招，你把特休都全部先休完，就沒辦法讓你強制請特休了」、「如果扣特休沒扣薪還行啦，這個月就周休三天好好休息吧」。

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