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自助餐「2小塊肉+1花枝丸+5條豆棗」80元！網笑：老闆股票賠很大

一名網友近日買自助餐，只夾了2塊肉、1顆花枝丸和5條豆棗，加上白飯竟然要價80元。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲原PO只夾了2塊肉、1顆花枝丸和5條豆棗，加上白飯要價80元，讓他當場傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

圖文／CTWANT

近年來物價節節攀升，不少餐飲業者紛紛喊漲，民眾的荷包也跟著越來越扁。一名網友近日買自助餐，只夾了2塊肉、1顆花枝丸和5條豆棗，加上白飯竟然要價80元，讓他當場傻眼，直呼「是我太久沒吃自助餐了，還是現在自助餐都這樣行情？」貼文曝光後，不少網友留言「老闆股票賠很大」、「你是不是叫人阿姨」。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文稱，「想說近一個月沒吃葷的，去自助餐夾這樣，80！！！！！別懷疑，白飯上面沒顏色，乾淨，完全沒有放菜，單純2塊肉一顆花枝丸一點豆棗。是我太久沒吃自助餐了，還是現在自助餐都這樣行情？」根據網友分享的照片，餐盒裡只有2塊肉、1顆花枝丸、5條豆棗和白飯。

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話題引發討論，大批網友也驚呼「你是不是叫人阿姨」、「老闆可能賠很多吧」、「老闆股票賠很大」、「自助餐那種小塊肉都不敢夾，因為不知道是不是一小塊算一份，也不敢夾小份太多樣，有的一樣算一份」、「會不會是低消80」、「可能剛好老闆心情不好」、「一格20沒毛病，是你沒夾滿」、「早就不買自助餐了，一堆店家根本照心情喊價」。

另外，也有人提到「肉25*2+花10*1+豆5*1+飯15*1=80」、「以後記得叫美女，可能偷夾一顆蛋給你」、「自助餐先看好自己什麼菜不要，然後讓店家幫您配個80-100的，通常菜色會好看一點。自己夾常常會覺得與預估價錢有落差」、「幹嘛不去便當店買就好了，明碼標價也是有肉有菜，也一樣可以選菜」。

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