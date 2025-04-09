詹惟中預言川普下場！曝他這年將「面臨災難」：不是詛咒

▲詹惟中預言川普將在2026年底以前遇上災難。（圖／翻攝自臉書）

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美國總統川普（Trump）宣布實施對等關稅政策，台股一片綠，許多股民都遭受波及，哀號要睡公園，對此，命理師詹惟中曾預告股市今年會大跌，「今年股市4月後才可進」的預測，引發網友關注，他8日再度發出預言，並強調「這是提醒及預言不是詛咒，我的地震跟股票的預言都印證，過往的預言都非常精準，我們拭目以待」。

全球金融市場籠罩在美國總統川普關稅風暴眼，對此，詹惟中表示，「快樂是一天，痛苦也是一天，讓每天過得很快樂，不是也很快樂嗎？股票是一時的，現金也是一時的，健健康康才是永遠的！你到底花了多少才是真的？你到底花在誰的身上才是真的，『只是提醒不是詛咒』，基本上對這次的股災的後續我個人還是保持樂觀的態度去面對，雖然我不玩股票也不懂股票」。

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詹惟中接著把矛頭指向川普，「但有一句話是真的，『莫犯眾怒！川哥好像比耶穌還偉大！』他將面對2026年年底以前的一切災難跟危險」，雖然他說自己過往的預言都非常精準，像是地震跟股票的預言都印證，但也再三強調「這是提醒及預言不是詛咒」。

詹惟中前一日在臉書曬出與顧客的對話截圖，畫面中可見對方向他表達感謝，「去年你說股市今年4月後才可以進，我就從去年沒有作（做），到現在」，他則回應「幫大家化解危機，是我的責任」。

另外詹惟中也在貼文中談到今年的股市運勢，透露2025年度是「天機星化祿」據詹惟中表示，「到年底以前，科技行銷、電子、創造發明相關的股票，都還是有機會回到原點；反而是房地產跟金融方面的股票，要保持保守的態度～醫學、醫藥方面的也還不錯」，同時也不忘強調：「以上僅供參考，賺錢多做善事、賠錢不要怪我」。

CTWANT提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

詹惟中臉書全文。（圖／翻攝自詹惟中臉書）

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