13年前轉內銷　「OH9黑狗兄」織襪逆勢成長！曝「洗產地」危機

▲OH9黑狗兄織襪業者李東穎轉型成功。（資料圖／記者唐詠絮攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣「織襪故鄉」的美譽，年產值約32億元，美國總統川普已下令將對中國進口商品額外課徵50％新關稅，累計關稅總稅率達到104％，台灣織襪工業同業公會理事長黃翠霞指出，許多美國客戶已暫停4月出貨，並將高額關稅轉嫁給業者，未來不僅將面臨洗產地危機，恐將重挫業者生計。

然而，逆境中也出現成功案例。知名織襪業者OH9黑狗兄13年前即預見美韓自由貿易協定衝擊，及早轉型發展內銷市場，如今反而逆勢成長。 OH9創辦人李東穎，從1991年經營襪廠至今，曾為愛迪達代工，年銷售量數百萬雙。13年前美韓FTA衝擊下，外銷衰退7成，他轉向內銷開發運動襪，每年穩定成長，成功應對此次關稅衝擊。

▲OH9黑狗兄織襪業者李東穎開發媽祖襪。

李東穎指出，目前台灣約有百家織襪業者，其中約54%產品銷往美國，此次關稅暴增直接衝擊產業命脈，訂單銳減，業者苦不堪言，中國的織襪產業是美國最大外銷國，其實有很大的一個因素，就是不少廠商一直在洗產地，如何真正的「Made in Taiwan」這才是政府應該積極要面對的。

黃翠霞表示，公會約90家會員，加上未加入公會的小型業者，總數超過百家。她呼籲政府積極協商降低關稅，並提供關稅差額補助，減輕業者負擔，避免外銷訂單流失，維繫台美經貿關係。

▲OH9黑狗兄織襪逆勢中穩定成長。

黃翠霞憂心忡忡地指出，若業者倒閉，員工失業將影響消費力，呼籲政府的紓困方案務必落實，真正協助業者，而非僅止於表面。 此外，政府更應積極輔導業者轉型升級，提升競爭力，才能協助產業永續發展。

▲OH9黑狗兄織襪業者李東穎。