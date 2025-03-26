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無私奉獻當更生人堅強後盾！士檢頒獎表揚42名績優榮譽觀護人

▲▼ 士林地檢署舉辦舉辦個案研討及榮觀角色定位教育訓練。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

▲士林地檢署舉辦舉辦個案研討及榮觀角色定位教育訓練。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

記者黃宥寧、黃資真／台北報導

士林地檢署的榮譽觀護人，致力於指引無數個從禁錮牢獄中離開的更生人，即使步履維艱，卻從未停下腳步、盡心盡力守護，盼更生人重返正途。士林地檢署為提升輔導量能，於今（26日）舉辦個案研討及榮觀角色定位教育訓練，張云綺檢察長也向在場榮觀致上最深謝意，有他們溫暖的無私奉獻，成為更生人堅強後盾，讓他們展開新的人生。

鄭順吉榮譽觀護人分享更生人阿偉（化名）的故事，不善控制情緒的阿偉因女友多次劈腿，一時衝動限制女友自由，因而進入司法程序，但阿偉同時扛起父母債務，一邊經營攤販生意，也未見起色，心中的苦難以言喻，鄭榮觀事業有成，不但將經營理念傳授給阿偉，也陪伴他面對生活各種挫折，在2年多的輔導下，鄭榮觀看著阿偉娶妻生子，債務減少，更堅信自己的信念，生命因付出而有意義，因給予而更加富足。

▲▼ 士林地檢署舉辦舉辦個案研討及榮觀角色定位教育訓練。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

▲士林地檢署張云綺檢察長（左4）表示，三會應擴大宣導力度，共同執行反毒反詐騙宣導，對人民才能提供更周延的保護。

為了鼓勵績優榮觀，士林地檢署張檢察長頒發 113 年度績優榮譽觀護人獎項， 其中榮獲法務部表揚績優榮譽觀護人合計5名；獲高檢署表揚者合計9名；獲士林地檢署表揚者合計42名，張檢察長積極推動溫暖有感的柔性司法，讓身陷困境的更生人獲得實質的關懷與協助，期待榮觀持續輔導他們重回正軌。

而本次課程內容闡明榮觀的角色與定位，由士林榮譽觀護人協進會洪良鑑理事長、更生保護會士林分會謝禎煥主委及犯罪被害人保護協會臺灣士林分會林志銜主任委員分別就主責業務說明，最後由許瑜庭主任觀護人統整總結，更生保護、犯罪被害保護及榮觀是司法保護的三大主體，同心協力，資源共享，尤其是配合目前政府打詐政策，三會應擴大宣導力度，共同執行反詐騙宣導，對人民才能提供更周延的保護。周鉑桐觀護人主持個案研討會，期待榮觀經驗傳承，將善循環發揮得淋漓盡致，溫暖每一位更生朋友，讓社會更加祥和。

▲▼ 士林地檢署舉辦舉辦個案研討及榮觀角色定位教育訓練。（圖／記者黃宥寧翻攝，下同）

▲張檢察長頒發頒發 113 年度績優榮譽觀護人獎項。

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