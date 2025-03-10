南消啟動消防職安元年　攜手嘉南藥理大學共創安全職場

▲台南市消防局10日舉行工作安全作業啟動會議，正式簽署「台南市消防工作安全衛生政策宣言」。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為全面提升消防人員的職業安全與工作環境，台南市消防局10日舉行工作安全作業啟動會議，正式簽署「台南市消防工作安全衛生政策宣言」，確立「確保廳舍安全、強化勤務保障、促進身心健康」三大目標。

會議由台南市消防局副局長楊宗林主持，並由嘉南藥理大學擔任職安輔導團隊，同時獲得台南市市長黃偉哲的全力支持，共同展現對消防同仁安全與健康的重視。

台南市市長黃偉哲表示：「打造宜居城市、保障公共安全始終是市府首要任務。消防人員作為守護市民安全的重要力量，其工作安全與健康更是我們最關心的議題。此次跨部門合作，不僅將有效提升消防隊伍的職安防護水平，也展現出政府對基層公共安全的堅定承諾。相信在各方努力下，台南市的消防職安工作必將邁向一個嶄新的里程碑。」

台南市消防局局長李明峯表示：「消防人員每日面對高風險環境，我們必須以人為本，從根本上強化職業安全與健康保障。本次與嘉南藥理大學的合作，不僅引進先進的安全管理理念，也將幫助我們持續優化內部安全作業程序，確保每一位同仁都能在安全、健康的環境中執行任務。」

輔導團隊主持人嘉南藥理大學公共安全及消防系特聘教授蘇銘宏指出：「我們非常榮幸能與台南市政府消防局共同開啟消防職安元年。學術研究與實務經驗的結合，是提升職安管理水平的關鍵。我們將運用學校在安全衛生與健康管理方面的專業知識，為消防局量身打造一套符合現場需求的輔導方案，攜手打造一個更安全、更健康的工作環境。」

本次消防職安元年啟動會議標誌著台南市政府消防局在職業安全管理方面邁出堅實步伐。未來，消防局將持續與嘉南藥理大學深化合作，從制度、技術、教育與健康管理等多層面著手，全面落實安全衛生防護措施，為全市消防人員營造一個安全、健康、充滿活力的工作環境。