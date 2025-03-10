嘉藥大學軍訓室卓越表現　獲兵役業務雙績優獎

▲嘉南藥理大學軍訓室，在學生兵役業務表現優異，榮獲內政部學生兵役考評「績優學校」及「績優承辦人員」雙項殊榮。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

嘉南藥理大學軍訓室，在學生兵役業務表現優異，榮獲內政部學生兵役考評「績優學校」及「績優承辦人員」雙項殊榮，軍訓室主任李柏宏上校及承辦人員莊恩浩代表學校台北受獎，並在嘉藥校長室舉行獻獎儀式，本次獲獎不僅是對嘉藥在推動兵役相關業務的認可，更是彰顯承辦人員的專業與敬業精神。

嘉藥軍訓室為確保學生就讀權益，主動協助學生處理兵役各項問題，確保學生學業不受影響，透過多元化的宣導方式，幫助學生充分瞭解兵役制度，並提供線上查詢系統，讓學生即時掌握個人兵役審核情形及辦理進度，減少疑慮，使學生能夠安心求學。

除了兵役業務外，軍訓室在其他領域亦表現亮眼，多年來持續推動並執行高品質的學生服務，深受各界肯定，如：在防制學生藥物濫用業務方面，已連續8年14度榮獲「績優學校」殊榮，此外，軍訓室也定期舉辦國軍人才招募與全民國防教育活動，積極提升學生的國防意識與職涯發展機會，軍訓室主任李柏宏上校表示，這份榮譽來自於全體同仁的共同努力，他感謝每位同仁的用心付出，並期勉大家持續精進，提供更優質及便捷的役政服務，確保學生獲得最佳的支持與協助。

校長張翊峰表示，軍訓室與學生的日常生活密不可分，所有承辦人員肩負著重要責任，期許同仁能夠秉持服務理念，發揮細心、愛心、耐心及同理心，協助學生解決問題，並以創新思維持續進步，最終達成「服務貼心、學生安心、家長放心」的目標。