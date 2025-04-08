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轟動北美館作品躍上舞台！《女先知》北藝登場　探討AI演算命運

▲▼南非當代藝術家威廉・肯特里奇（William Kentridge）個人展覽作將轉化為舞台呈現，帶來歌劇作品《女先知》（SIBYL）。（圖／北藝中心提供）

▲南非當代藝術家威廉・肯特里奇（William Kentridge）個人展覽作將轉化為舞台呈現，帶來歌劇作品《女先知》（SIBYL）。（圖／北藝中心提供）

記者林育綾／綜合報導

曾在台北市立美術館吸引30萬人觀展迴響，南非當代藝術家威廉・肯特里奇（William Kentridge）個人展覽作將轉化為舞台呈現，帶來歌劇作品《女先知》（SIBYL），延伸出對AI人工智慧、演算法、人類命運的探討，4月11日至13日在台北表演藝術中心大劇院演出。

「威廉．肯特里奇」( William Kentridge ) 大型個展，曾在去年5月至9月於台北市立美術館展出，豐沛創作媒材、詩意的歷史轉譯，引發各界熱烈迴響，其中以物件與影像呈現的歌劇作品《女先知》(Sibyl)，將轉譯為舞台劇作，在北藝中心登場。

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▲▼南非當代藝術家威廉・肯特里奇（William Kentridge）個人展覽作將轉化為舞台呈現，帶來歌劇作品《女先知》（SIBYL）。（圖／北藝中心提供）

▲傳說洞窟中的女先知SIBYL，會將預言寫在橡樹葉上。（圖／北藝中心提供）

「Sibyl」原為希臘神話中歷代女先知的預言，傳說洞窟中的女先知SIBYL，會將預言寫在橡樹葉上，並留在洞穴口讓人們領取。然而當風吹散了樹葉，混亂了問答和預言的順序，最終使人們無法辨認屬於自己的命運。

在這次作品中，讓古老神話擁有當代的化身，也就是「AI與演算法」，如同先知般預測人類的未來、壽命、政治傾向，甚至是否能貸款。

肯特里奇說，在21世紀的現代社會，AI人工智慧、大數據技術，已經能預測個人的行為模式、購物習慣，甚至健康狀況，人類看似擁有掌握未來的能力，卻陷入被數據與演算法操控的命運困境。

他說，「當人們透過演算法判斷要聽什麼音樂，5年後自己的身體狀況⋯⋯，事實是演算法正在榨乾我們，它像是一頭有無數獠牙的巨豬。我們以為它在餵養我們，但實際上是不斷將訊息回飼它，最終將不知會養出怎樣的怪獸。」

▲▼南非當代藝術家威廉・肯特里奇（William Kentridge）個人展覽作將轉化為舞台呈現，帶來歌劇作品《女先知》（SIBYL）。（圖／北藝中心提供）

▲肯特里奇透過炭筆動態投影、聲樂、舞蹈的異材質拼接，試圖挑戰傳統歌劇形式。（圖／北藝中心提供）

肯特里奇的創作，跨足繪畫、劇場、文學、影像等多元維度，此次作品將打造一座「大型書本裝置」，透過炭筆動態投影、聲樂、舞蹈的異材質拼接，試圖挑戰傳統歌劇形式。

《女先知》敘事由兩個篇章組成，首部《瞬間已逝》（The Moment Has Gone）由肯特里奇標誌性的炭筆動畫，描繪歷史記憶的重疊與模糊——影像中的人物不斷被擦除、重繪，隱喻著過去的變動與當下的瞬逝。

第二部《等待女先知》（Waiting for the Sibyl）則以音樂與舞蹈，回應神話中的先知之聲，舞者的身影投映在巨大的書頁上，彷若風中飄旋的樹葉，陰影映照著命運燃燒殆盡的餘燼。

▲▼南非當代藝術家威廉・肯特里奇（William Kentridge）個人展覽作將轉化為舞台呈現，帶來歌劇作品《女先知》（SIBYL）。（圖／北藝中心提供）

▲作品邀請兩位音樂家共同合作，爵士鋼琴家凱爾·謝潑德（Kyle Shepherd）負責音樂創作。（圖／北藝中心提供）

作品邀請兩位音樂家共同合作，恩赫蘭赫拉·馬哈蘭古（Nhlanhla Mahlangu）負責合唱與編舞，爵士鋼琴家凱爾·謝潑德（Kyle Shepherd）負責音樂創作。

馬哈蘭古的創作植根於南非傳統歌舞，在國際舞台上享有盛譽，且與肯特里奇合作多年。在《女先知》中，他不僅擔任歌舞編排，更親自領導合唱團登台演出，將古代女先知的神諭轉譯為南非文化語彙，故特別邀請具備傳承祖先精神天賦的歌者與舞者共同演繹，使整場演出更具南非文化與儀式感。

而成長於種族隔離制度下的肯特里奇，對社會不公、政治壓迫有深刻的洞察，作品中不斷呈現種族與政治衝突的歷史印記，在素描的黑與白之間，透過藝術拓寬那些近乎消失或極其細小的灰色地帶，一如他所言：「捍衛不確定性是藝術家的責任。」讓觀者在觀看作品的同時，也參與了一場歷史與現實的辯證。

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