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北美館派遣工遭欠勞退金　僱主罰不怕！法官判撤罰理由曝

▲▼臺北市立美術館，北美館，台北市立美術館，北美館外觀。（圖／記者林育綾攝）

▲台北市立美術館外觀。（圖／記者林育綾攝）

記者黃哲民／台北報導

北市有志貨運物流公司2015年承攬台北市立美術館的「展覽場管理服務」標案，被查出漏報17位派遣工的勞工退休金共1.9萬餘元，勞動部勞工保險局依法裁罰2萬元到3萬元罰鍰共22次，並公布單位名稱與負責人姓名，有志貨運拒補繳並提告抗罰，堅稱17位派遣工是正職員工私找的代班人、與公司無關，台北高等行政法院認定勞保局第22次裁罰違反比例原則，判決撤罰，可上訴。

北高行撤罰理由並非採納有志貨運的抗辯，法官仍認定17名派遣工受有志貨運僱用、在北美館提供勞務，具有勞動派遣最主要的特徵即「僱用」與「使用」的分離，並由有志貨運將薪資匯款入帳，但勞保局連續22次裁罰，不但沒達到促使有志貨運補申報提繳勞退金目的，且單一裁罰金額就超出應補繳的勞退金總數，就算業者認罰，也歸國庫所有，對派遣工權益毫無幫助。

法官指出，既然裁罰手段違反比例原則又不能達成目的，就應換個方式，例如《行政執行法》明定「代履行」手段，勞保局不妨先替有志貨運繳清所欠勞退金，再依《勞工退休金條例》命有志貨運補繳，否則移送強制執行，如此不僅有效保障本案17位派遣工，更減少一再裁罰對人民權益的侵害，並提醒僱主落實申報提繳勞退金的義務。

▲▼ 台北高等行政法院。（圖／翻攝Google maps）

▲台北高等行政法院外觀。（圖／翻攝Google maps）

本案源於有志貨運承攬北美館2015年度「展覽場管理服務案」，約定2015年2月15日至同年12月31日止，除每周一全館例休外，其餘天數每天須派至少4人駐館服務，其中1人必須有展覽場協調能力，若因駐館人員請假須派代班人，應具有「相同資格及能力」，且須先報請北美館同意。

不過有志貨運被查出履約期間，漏報17位派遣工的勞退金，每人金額從90元到1500多元不等，合計1萬9519元，勞保局於2016年通知補繳、有志貨運逾期仍沒補報，勞保局從2017年1月至2019年3月共裁罰4次各2萬元到3萬元，2019年5月第5次裁罰起，每次罰鍰3萬元且均公布單位名稱及負責人姓名。

有志貨運一再提告抗罰，幾乎都敗訴，前21次罰鍰總額高達61.5萬元，勞保局前年(2021年)11月第22次裁罰，同樣罰鍰3萬元與公布單位名稱及負責人姓名，有志貨運針對第22次裁罰再度提告抗罰，堅稱其中15位代理人是正職員工私下委託代班並支付零星代班酬勞，跟公司無關，且每人每月代班工資頂多幾千元，不應被要求為這些私下代班人申報月投保薪資1萬9273元。

勞保局反駁指出，本案17位派遣工都列入有志貨運提報北美館的員工名冊，薪資也由有志貨運直接匯款給個別派遣工入帳，台北市府勞動局調查認定本案派遣工與有志貨運存在僱傭關係，為計算應補繳勞退金，因此以當時最低每月基本工資1萬9273元為準，裁罰是促使僱主履行法令義務的手段，並非重複處罰，何況有志貨運明知應補繳，仍執意不改善。

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