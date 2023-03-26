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牛仔對決、日軍義肢融入作品！高重黎個展「生活決定意識」開跑

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

▲台灣資深藝術家高重黎個展，其中《數據牛仔或遠離烏克蘭》作品由兩位牛仔拔槍對峙，原型來自影集《星艦迷航記》。（圖／北美館提供）

記者林育綾／綜合報導

台灣資深藝術家高重黎是「影像實驗創作」的先驅之一，如今舉行個展「生活決定意識」呈現40多年的創作軌跡，還包括全新創作的7件大型動力機械裝置！其中《數據牛仔或遠離烏克蘭》由兩位牛仔拔槍對峙，原型來自影集《星艦迷航記》；另還有將日軍義肢融入的作品，展覽自即日起至6/25日在台北市立美術館展出。

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

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▲作品《整肅儀容》是他首件錄像裝置與雕塑，這次以2023年新版作為展覽開端，改由網路攝影機、物體辨識的深度攝影機（Depth Camera）和螢幕所構成，觀者看著螢幕上自己多重的延時鏡像，挑戰觀看的主體性。（圖／北美館提供）

「生活決定意識」展覽由李威儀策劃，中文展名引自馬克思（Karl Marx）與恩格斯（Friedrich Engels）洞察歷史唯物論的關鍵名句，強調物質生產條件的重要性。而英文展名以「Re-Present（再現）」為題，回望2007年個展的展名「At Present（目前/呈現）」，相隔16年後，創造自身記憶與圖像的生產關係。

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

▲台灣資深藝術家高重黎（中）個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

高重黎1958年生於台北，是影像實驗創作的先驅之一。他早年因就讀印刷科系，開始大量接觸攝影，受到西方影像歷史的啟發，不斷研究影像生成原理，手工實驗屬於自己的影像生產工具，希望將馬克思的唯物理論引進視覺藝術，並建立自己的影像機器文化與思維。

此次展出作品超過40件，包含早期作品《ASA的N次⽅》、《滅飛蚊香》和《手，可以是一張照片》，自1983年於台北美國文化中心首次個展後再度公開呈現，以及精選「⾁⾝與魂魄」、「光化學機械式活動影像裝置」、「幻燈簡報電影」「明箱電影院」、「物象書」、「時間的位置」和「⼀卡⽪箱電影院」等系列代表作品，還有專為這次展覽發表的7件大型動力機械裝置。

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

▲▼高重黎作品《ASA 的 N 次方》、《瑪琍有隻小羊羔》。（圖／北美館提供）

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

高重黎的創作形態多元，包括手繪動畫、雕塑、攝影、實驗電影，甚至有發明專利的視覺玩具等。他使用自行產製的光化學機械動力裝置，結合蒐集的歷史圖像、底片、影音工業機具，映現視聽的感知條件，並挑戰著影音技術生產的概念。

作品《逆旅的三段航程》其中一部《家庭電影》，紀錄父親的生命經驗，曾獲1988年金穗獎最佳八釐米紀錄片。他也在1989年參加人間出版社所辦的讀書會，結識作家陳映真，2010年創作《我的陳老師》，融合日記電影、家庭電影、手繪動畫等多元影像手法，展現個人記憶、國族與歷史的影像書寫。

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

▲高重黎「一卡皮箱電影院系列」桌上一景。（圖／北美館提供）

高重黎除了是創作者，也是美術教育者，他延續自身創作的方針，發展出一系列「⼀卡⽪箱電影院」視覺玩具，作為課堂教具，探索靜態手繪圖像動起來的圖像生成原理（如動畫）。展場中還可見到一台「街頭遊戲機」改裝的機械裝置《雙目視覺投幣機》。

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

▲用街頭遊戲機改裝的機械裝置《雙目視覺投幣機》。（圖／北美館提供）

在這次首度展出的全新作品中，《數據牛仔或遠離烏克蘭》可見兩位與人等身、拔槍對峙的牛仔，原型來自美國科幻影集《星艦迷航記》（Star Trek）的人形機器人Data，他在劇情中意外連結到一遊戲程式，化身為美國西部牛仔之反派角色。透過影像運動的切換，我們的眼睛成為一部影像機器，在視網膜上自動完成了牛仔對決戲碼的攝映。

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

▲《御賜義肢》來自二戰時期日本軍人使用過的義肢。（圖／北美館提供）

另外作品《御賜義肢》在光影中來回擺動，其中的義肢，來自二戰時期日本軍人使用過的物件，帝國主義所造成的戰爭而遺留下來的人造物。藉由時間韻律與光影投射，讓行走的義肢上演了一場起伏錯落的光影劇場。

展覽期間，也將舉行展覽漫遊活動，館方也在4月1日舉辦「藝術家對談 | 高重黎ｘ大衛·克拉耶伯（David Clearbout）」、「走路的時間—手繪動畫工作坊」，透過對話認識兩位藝術家手法各異的影像裝置作品，讓大人小孩一同探索光學影像的奧祕。

▲▼台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」在北美館開跑。（圖／北美館提供）

▲台灣資深藝術家高重黎個展「生活決定意識」3/25~6/25在北美館開跑。（圖／北美館提供）

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