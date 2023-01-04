北美館戶外打造「8公尺高牆+蹺蹺板通道」5千顆鋼珠隨傾斜滾動

▲北美館戶外將由「途中」團隊打造兩道8公尺高牆、蹺蹺板通道。（示意圖／「途中」團隊、北美館提供）

記者林育綾／台北報導

北美館2023年「X-site計畫」經2階段評選，由「途中」團隊以同名作品《途中》（Find your way out）脫穎而出，獲得首獎。團隊將在北美館戶外廣場打造兩道8公尺的高牆，並夾縫出寬約1公尺的大型「蹺蹺板通道」，蹺蹺板的地板內裝載5000顆鋼珠，將隨著裝置傾斜而滾動、流瀉出聲浪，預計5月展出。

北美館自2014年起開始「X-site計畫」，以美術館戶外廣場為基地，徵選空間提案，今年已邁入第10屆。徵件著重於跨域形式的創作計畫，期望以空間、環境實驗性的臨時建築提案，呈顯結構工法、媒介運用、美學表現的突破與實踐。而此次由「途中」團隊獲獎，成員包括藝術家王仲堃、郭仲輔、石睿民（Rémi Roche）、尹心悅、劉佳豪。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲團隊預計在北美館的戶外廣場，豎立起兩道8公尺的高牆，並夾縫出寬約1公尺的「蹺蹺板通道」。（示意圖／「途中」團隊、北美館提供）

團隊預計在北美館的戶外廣場，豎立起兩道8公尺的高牆，並夾縫出寬約1公尺的走道。走道的構造為大型「蹺蹺板通道」，配合頭尾兩側的阻尼器減緩震動，觀眾腳下的地板會隨著重心轉移，以±4°的傾角平緩落下或抬升；而蹺蹺板的地板內還裝載5000顆鋼珠，也將隨裝置的傾斜，流瀉出聲浪。

▲▼走道的構造為大型「蹺蹺板通道」，地板內還裝載5000顆鋼珠。（示意圖／「途中」團隊、北美館提供）



通道兩側的壁面，以繩索密接構成，行走時可感受指尖撥動繩索的觸感；隨著蹺蹺板的擺盪間，或隨著陽光的照射角度與視覺變化，甚至是挪移身軀時改變的觀看視角，包覆在高牆牆面上的雙層網格將出現「摩爾紋」的條紋干擾現象，儘管看似動態卻紋風不動，卻能為觀者帶來視覺上的動感、閃爍。

▲高牆壁面的「摩爾紋」帶來視覺上的動感、閃爍。（示意圖／「途中」團隊、北美館提供）

「途中」團隊強調，在疫情時代下，雖然促進了虛擬世界的發展，卻也因而減少真實感官的感受，還有人與人之間的有機連結。作品使用「摩爾紋」打造的極簡方正結構體，在有侷限性的空間下，凸顯出創作者企圖回歸視覺、聽覺、觸覺⋯等當下的跨域身體感知，藉此改變觀眾與場域的關係。

透過作品在環境尺度上的巨大量體、顏色與材質，以及如何行走、人的重量如何改變地表狀態、聲響變化⋯等動態的行為介入，重新喚起因疫情而遭受框限的體感經驗。

▲團隊希望透過此作品，喚起因疫情而遭受框限的體感經驗。（示意圖／「途中」團隊、北美館提供）

針對此次首獎作品，評審團指出，結構語彙透過顏色、材質創造異質性，不僅適切地回應周圍的環境，與北美館的建築量體亦具高度張力的對話關係，同時也提取精準元素（聲音、行為、空間），在感性的感知介入與理性的視覺結構之間達到平衡。

評審讚，「該作品打破原本在空曠的廣場場域中，人身體的距離無法被界定的狀態。透過創造兩座高聳巨牆與相挾而成的通道，呈現對疫情中的未知與不確定性的態度與回應：每個不確定性取決於人們所邁出步伐的連鎖效應，就如同蹺蹺板的作動；唯一的通道，則說明直面疫情的不二態度，能從困境中找到出口。」

北美館「X-site計畫」從建築構築、當代藝術、環境研究、觀眾參與等多元視角，探討臨時結構裝置，形塑廣場公共性精神的整合性實驗計畫；同時鼓勵跨領域、多元性的創作對話與參與，讓未知的廣場激發人們對於空間的再想像與關係思維。歷年來已支持許多新銳建築師、藝術創作者的落實展現，成為培育中青世代的重要發表舞台，進而拓延為臺灣當代空間型態的跨域實驗場域。

《途中》（Find your way out）作品預計於今年5月20日～7月30日亮相，地點在台北市立美術館戶外廣場。