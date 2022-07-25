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議會出現3具殭屍！議員盼「地獄展」移師台北　北美館：得先還法國

記者袁茵／台北報導

台南市美術館日前展出「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展，吸引大批民眾到場參觀，甚至出現「人比鬼還多」等狀況。民進黨台北市議員陳怡君25日帶了3具殭屍到台北市議會議場，提及北美館人潮冷清，能否舉辦「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展帶動人潮？而北美館長王俊傑則坦言，台南美術館展完後就得歸還給法國，安排一次巡迴得等到2年後。

▲▼台北市議員陳怡君帶3個殭屍道具質詢。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議員陳怡君帶3具殭屍道具質詢。（圖／記者袁茵攝）

台北市議會25日下午進行教育部門質詢，只見陳怡君帶了3具殭屍道具到議場，引發在場其他議員與官員關注，連教育委員會第一召集人、國民黨台北市議員陳重文都笑稱，大家要停止呼吸。

陳怡君表示，北美館目前正在擴建當中，不希望花了52億元養蚊子，這幾天走訪北市許多場館，發現北美館很冷清、沒有什麼人。王俊傑回應，地下樓的「瑪莉官：時尚革命者」展覽截至7月為止，已有11萬人參觀，而2樓的「掘光而行：洪瑞麟」也有超過10萬人到場瀏覽。

陳怡君提及，南美館舉辦「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展，不只湧入台南人，還有外縣市的人特地前來參觀，該展主要以傳統文物延伸到最新流行文化，用深入淺出的方法介紹亞洲鬼怪文化、未知世界想像，吸引許多人觀看，相較之下北美館卻沒什麼人，不知道有無機會展出「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展？

王俊傑說明，「亞洲的地獄與幽魂」巡迴展是於2018年籌備，開展前北美館就有向南美館做討論，但該展展期結束後就得回到法國其他區域巡迴，通常安排一次巡迴則要經過2年，「我們有在跟法國博物館討論，或許有其他不錯的展覽可以來北美館。」

陳怡君建議，可以參考人數比較多的展覽，例如科教館近期舉辦民雄鬼屋展，吸引許多年輕人排隊，而市立美術館也不是不可行，希望能突破僵化思維、結合國際潮流跟在地特色，創造營收、人潮跟文化。

▲▼台北市議員陳怡君帶3個殭屍道具質詢。（圖／記者袁茵攝）

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