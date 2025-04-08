　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台東將設58支風電機組引反彈 　藍委號召連署：讓中央聽見民意

▲立委黃建賓希望災損未復原前凍漲東部幹線票價 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲立委黃建賓。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者崔至雲／台北報導

風電業者擬在台東海岸線設置風力發電機，引發民意強烈反彈，擔憂恐毀絕美海岸環境，台東縣立委黃建賓指出，已向中央強烈表達台東鄉親堅決不同意的立場，並要求嚴格審查，另因環境部論壇已截止意見蒐集，因此將發起實體及網路連署，務必讓中央聽進廣大民意，守護台東的美麗環境。

根據環境部環評開發案論壇公告資訊，「東成陸域風力發電計畫」擬於台東縣成功鎮、長濱鄉海岸邊設置25部風力發電機，引爆地方民怨，另還有「東風陸域風力發電計畫」擬於太麻里鄉、大武鄉及達仁鄉設置33部風機，不過在環境部論壇上，兩案已截止意見蒐集。

黃建賓指出，根據開發業者的資訊，數十部風力發電機規劃設置在台東海岸線，恐毀壞台東人引以為傲的絕美海景，尤其在未經地方共識下，萬一貿然推進，影響的將是台東世世代代子孫的居住環境，自己及台東縣府皆已公開表達堅決不同意未經共識的風電開發，絕對會守護台東美麗的環境。

根據媒體報導，對於台東風電開發爭議，業者表示，依規定在開發前需要事先公告於環境部的論壇，公告20日內民眾可上網表達意見，未來將安排適當時間於地方舉辦公開說明會，後續由環境部邀集專家委員審查。

黃建賓表示，截至4月7日，業者在環境部論壇上的公告已有超過4萬次點閱及數千則的留言，強烈反映出台東鄉親堅決不同意風電毀台東海岸的立場，不過從業者說法看來，後續似乎有意持續推進，然而環境部論壇上的公告，卻已於昨天停止意見表達，「民意的聲音絕對不能停，必須要讓中央正視此議題！」

黃建賓說，先前國防部擬在關山設置戰備道，引發破壞大規模良田的疑慮，他除了與鄉親共同舉行記者會抗議，也將地方連署意見轉給中央，最後成功阻止。因應這次風電開發案，他也將發起「我們不同意，風電毀台東」網路及實體連署，民眾可線上填寫或至黃建賓台東縣服務處填寫紙本，相關民眾意見將會轉交給中央，務必讓中央聽見地方的心聲。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
不是豬肉！回台帶「1紀念品」恐罰20萬　網愣：以前可以
快訊／又有ETF宣布下市！　申請清算
廣末涼子不配合警方暴走！「大吼路人」4怪異行為曝
快訊／謝宜容100萬交保　戴電子腳鐐
川普104%關稅逼宮習近平！分析師曝「中國會戰到底」：即便沒
再次「奉陪到底」　陸外交部：中國人不惹事也不怕事
知名髮廊爆性侵！2正妹設計師遭硬上
高關稅讓全球大洗牌！　專家：台要把握談判時機否則將排最後

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

朝野協商卓榮泰關稅專報！柯建銘又講古　韓國瑜無奈比讚離場

朱立倫喊話政院補助加碼到2千億　綠黨團：若合理當然能調升

台東將設58支風電機組引反彈 　藍委號召連署：讓中央聽見民意

喊話賴政府因應關稅　呂秀蓮提5建議：蔡英文赴美談判、內閣適度改組

川普關稅衝擊！王惠美籲中央應精準掌握細節　提供產業因應對策

川普關稅風暴來襲！盧秀燕認同日相「國難」說：大家要團結

盧秀燕喊話立院「通過880億元」！　黃健豪支持：政院儘速規劃說明

白宮證實「台5日已聯繫美方」　綠：盼最大程度減少衝擊

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

被關稅戰衝擊者注意！2電話諮詢專線啟動　就業、農業輔導都可問

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

【泰格與雪兒】兜兜轉轉的我們(下)

股市崩盤再喊「關稅超棒」！　川普：已替美國帶來數百億收入

萬人上街高喊 #川普 下台！美國多地抗議示威畫面曝

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

【終極二選一】李珠珢v.s.南珉貞弟弟兩個都要啦><

朝野協商卓榮泰關稅專報！柯建銘又講古　韓國瑜無奈比讚離場

朱立倫喊話政院補助加碼到2千億　綠黨團：若合理當然能調升

台東將設58支風電機組引反彈 　藍委號召連署：讓中央聽見民意

喊話賴政府因應關稅　呂秀蓮提5建議：蔡英文赴美談判、內閣適度改組

川普關稅衝擊！王惠美籲中央應精準掌握細節　提供產業因應對策

川普關稅風暴來襲！盧秀燕認同日相「國難」說：大家要團結

盧秀燕喊話立院「通過880億元」！　黃健豪支持：政院儘速規劃說明

白宮證實「台5日已聯繫美方」　綠：盼最大程度減少衝擊

10年僅3天特休！北捷「反覆歸0」清潔員年資　工會提3訴求將天天抗議

被關稅戰衝擊者注意！2電話諮詢專線啟動　就業、農業輔導都可問

朝野協商卓榮泰關稅專報！柯建銘又講古　韓國瑜無奈比讚離場

獨／批警吃案還檢討被害人！工地遭竊業主現身開砲　疑個資外洩

台股慘跌怎麼辦？5類標的攻守俱佳　專家曝0056上榜關鍵

朱立倫喊話政院補助加碼到2千億　綠黨團：若合理當然能調升

去年國道192起火燒車創5年新高　高公局曝保命SOP

全球第一人！54歲張秀卿終於有喜了　自爆「第二胎誕生」產期在8月

股民哀「早知道就買中華電信」　達人曝不如買美債原因

樂天女孩「墾丁沙灘遭偷拍」！上前看螢幕…揭黑衣男詭異行徑：一直跟

即時戰略《Commander Quest》震撼登場　官方慶祝以20%折扣出售

金門警介入性侵調解案！吞30萬有收據　貪污指控二審無罪

遭小黃追尾拒私了 運將落跑...車主肉身擋車！

政治熱門新聞

曝一招讓川普痛！　邱毅：才能逼他調整關稅

柯建銘霸佔韓國瑜主席位　藍幕僚秀照片開嗆

股市下跌比國家滅亡孰輕孰重？　曹興誠喊話：罷藍委才叫共赴國難

朝野會商變老柯主場　白曝8重點

白宮證實「台5日已聯繫美方」　綠：盼最大程度減少衝擊

「台美零關稅免談」　律師揭重點：民進黨醒了沒？

蔣：稅收超徵5283億　應用在企業紓困

柯建銘不滿傅崐萁坐主位？　卓榮泰：政府是一體的沒有主客之分

10年僅3天特休　北捷反覆歸0清潔員年資

台股重挫國安基金護盤？　卓榮泰：考量各方情勢非一兩句話可決定

對美談判進度？　卓榮泰：3日前已有代表在美談！請給多點時間

快訊／一開會就吵！柯建銘不滿政院安排傅崐萁坐主位　卓榮泰一臉尷尬

已有企業被撤單　蔣憂接下來恐裁員

民進黨5度佔領立院主席台　傅崐萁：是在對抗賴清德、卓榮泰？

更多熱門

相關新聞

法國夫妻環島遇故障　台東熱心警伸援修車送暖

法國夫妻環島遇故障　台東熱心警伸援修車送暖

一對法國夫妻近日在台灣展開自行車環島之旅，卻在南迴公路台東段因腳踏車鏈條斷裂受困偏僻山道。所幸大武警分局達仁分駐所警員謝金發巡邏經過，主動上前關心並協助排解困境，讓這對外籍旅人順利踏上旅途，展現台灣警方溫暖助人的一面。

關山警巡邏車遇野狗側翻　撞毀路樹1警受傷

關山警巡邏車遇野狗側翻　撞毀路樹1警受傷

警攜手地方善心人士　助弱勢家庭迎向溫暖春日

警攜手地方善心人士　助弱勢家庭迎向溫暖春日

南迴地區首座托嬰中心啟用

南迴地區首座托嬰中心啟用

台東首尾黑鮪魚出海競逐　縣府祭20萬獎金助攻

台東首尾黑鮪魚出海競逐　縣府祭20萬獎金助攻

關鍵字：

台東風電機組藍委連署

讀者迴響

熱門新聞

川普：中國不收回34%關稅　將再加徵50%

台股哀成一片　她婆婆靠一檔「賺100多萬」

歐盟宣布報復措施　15日起對美國商品徵收關稅

演員妻偷吃同事：快被妳操乾了　綠帽夫崩潰

吳姍儒「轉賣公關品」被抓包　傳接棒《一字千金》

4歲兒「耳朵裂開」長達半年！

台股狂跌！他曝超商買不到「這類商品」

即／苗栗9歲兒、8月女屍僵　母胸口插刀搶救中

即／陽明海運大樓爆墜樓！　男員工疑「17F墜下」當場死亡

7旬翁亮生鏽美工刀搶銀行　法官輕判6月

快訊／廣末涼子涉傷害護理師　依現行犯逮捕

辱妥瑞氏症學生害他輕生　朱毋我遭判休職確定

人妻股票輸很多淪性奴　他1晚2次慘了

美國網友嗆「誰他X關心台灣！」　遭大批美網嗆

川普發文轟日本：對美國很差

更多

最夯影音

更多

#柯建銘 不滿政院安排 #傅崐萁 坐主位 #卓榮泰 夾中間一臉尷尬

潘瑋柏瘦10公斤開唱　秀下顎線：快點拍！好景不常在！

朴炯植模仿光熙　「呀呀呀！」超傳神XD

《單身4》李時安大方認整型　有動鼻子：各位想的那個也有

鍾欣凌看「台股綠油油」　「蔬菜吃多了，紅肉就來了」

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面