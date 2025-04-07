台股慘跌！史前館小編邀「一起睡公園」　1句話酸爆...網狂朝聖

▲國立台灣史前文化博物館小編發文，「股市受災戶，相約公園見」，讓網友哭笑不得。（翻攝自臉書）

文／鏡週刊

美國總統川普祭出「對等關稅」政策，全球股市大受影響，台股今（7日）開盤重挫失守2萬點大關，這也讓許多投資人哀號，「開盤即收盤。」對此，國立台灣史前文化博物館小編就發文，「股市受災戶，相約公園見」，讓網友哭笑不得。

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▲小編邀請股民一起睡公園。（翻攝自臉書）

國立台灣史前文化博物館今早在臉書發文，向所有股民喊話：「『租』卑南遺址公園大草坪空位」，表示一起用虔誠的心與古老靈魂產生連結、史前聚落精華區讓你斷開枷鎖，悟出前所未有的人生新篇章。

小編接著說，「卑南文化人沉睡地底3000年，都有浮現在世人眼前的那一刻，綠色到底，終會有奇蹟出現」，繼續信心喊話，要股民們別灰心，「我們一起爬出谷底。」

最後小編放大絕，「邀你睡公園，吸取日月精華，吉時：誠意滿滿都是吉時，不用明火、不可鑽地打擾文化人。」甚至貼心表示早晚溫差大、務必做好保暖，更逗趣說道，「非誠勿擾。」小編在留言處貼出詳細資訊，「有樹蔭，有平台，30公頃先到先選位！」

不少網友留言回應，表示小編時事跟得非常快，「小編好幽默啊～」「小編的這個文案寫得很符合時事」「給小編按個讚」還有網友配合演出，「可以寵物嗎？水電怎麼算？」



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