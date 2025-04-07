川普關稅大刀！才當上台灣第2首富　最大受災戶「郭台銘身價蒸發261億」

▲郭台銘身價蒸發261億元。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

美國川普祭出對等關稅，讓全球股市血流成河，今（7日）台股開盤就重挫2000多點，1800檔上市櫃公司也跌停。而近日才榮登富比世台灣第二富豪的鴻海前董事長郭台銘，成了這波股災最大受災戶，身價一夕間蒸發261億元；而台灣首富林百里身價則是原地蒸發95.4億。

據台灣證交所資料顯示，截至2025年2月底止，郭台銘持有174萬張鴻海股票，去年7月的歷史最高股價234.5元，當時他持股身價高達約4085億元，未料遇到川普關稅重拳襲擊，以今日跌停價138.5元來計算，導致他身價一夕間蒸發261億元。

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事實上，「富比士」才公布2025年全球富豪榜，郭台銘以身價109億元榮登台灣第二大富豪，而廣達董事長林百里以身價117億美元（約新台幣3875億元）再度蟬聯台灣首富寶座，持有41.5萬張廣達股票的他，也敵不過這波股災，身價直接原地蒸發95.4億。

▲廣達電子董事長林百里。（圖／記者湯興漢攝）



另外，藝人方面，因投資生技股藥華藥而被封為「女股神」的張鈞甯也受到此次股災波及，2022年她以6016萬元的價格，按每股235元的私募價格，認購藥華藥256張股票，上月初藥華藥股價飆升至635元，被估算獲利超過1億元。

然而，今日藥華藥股價跌停至482.5元，僅此一日，她的持股價值蒸發約3900萬元，雖然此次股災造成她部分持股價值下滑，但由於買入成本為每股235元，整體而言，她目前仍保有約6000萬元的投資收益。