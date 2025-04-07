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黃牛票沒成交也會罰！北市女PO網賣演唱會票　遭重罰47萬

▲▼ 大巨蛋測試賽今日登場，賽後散場人潮疏散尚稱順利。（圖／記者李毓康攝）

▲北市文化局提醒，「黃牛票」沒成交也會罰，只要上架、兜售就違法。（資料圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／台北報導

黃牛票還沒成交也會罰！台北市政府依《文創法》成立「黃牛防治專案小組」，文化局與警察局等多單位聯手查緝，目前單一案件最高罰264萬元。其中一名30歲女子，將2張原價5880元的演唱會票券加價至5.2萬元販售，雖未售出，仍遭警方查獲，每張被「裁罰40倍」，總裁罰金額達47萬400元，就算經濟困難也要分期繳納。

台北市政府表示，為了維護藝文市場秩序、打擊黃牛，成立「黃牛防治專案小組」，文化局與警察局等多單位聯手查緝不法黃牛，截至今年4月2日，文化局已依《文創法》第10條之1，裁罰86件黃牛案件，累計罰款達2291萬7千元。

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文化局提醒民眾，依照《文創法》，加價販售票券，將面臨票面價值「10倍至50倍的罰鍰」，而且只要「上架、兜售即屬違規」。同時也分享近日幾起案件，呼籲民眾切勿抱持僥倖心理，從事非法加價轉售行為。

文化局表示，一名30歲女子將2張原價5,880元的演唱會票券，加價至5萬2千元販售，雖未售出，但仍遭警方查獲移送文化局。根據法規，「販售」行為包含在網路上架、陳列及兜售，即便未完成交易仍屬違法；最終該女子因加價幅度達4.42倍，每張被裁罰40倍，總裁罰金額達47萬400元。

另一名24歲大學女子接受22歲學妹委託，於網路兜售票券，將2張原價5,880元的票券加價至5萬5千元，並計畫事成後分潤。警方查獲後，雖未成功售出，但仍依《行政罰法》第14條規定，因多人共同策劃及進行加價轉售，皆會依情節輕重分別裁處。

此外，一名20歲大學生將1張原價5,880元的票券，加價至23,880元，雖表示家庭經濟困難，只想轉賣減輕生活開銷，但仍違反文創法。最終因加價幅度達4.06倍，每張被裁罰40倍，總裁罰金額達23萬5200元。考量其經濟狀況，文化局輔導其提出分期繳納申請。

文化局表示，自《文創法》施行以來，各界相當重視黃牛票交易情形，黃牛行為不僅影響藝文市場公平性，違法者亦面臨高額罰鍰。因此強調，「無論是否完成交易，或僅是協助黃牛行為，皆須負擔法律責任。」

部分受處分人因年輕或經濟困難，無法一次繳納高額罰金，文化局將輔導其提出分期繳納申請，期望透過輔導讓社會大眾更理解法律目的，共同杜絕黃牛行為。

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