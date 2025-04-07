台北女「賣2張黃牛票」未成功售出　挨罰47萬悔炸！

▲文化局之前在演唱會開唱前，在大巨蛋場外舉牌向歌迷宣導黃牛防治觀念。（北市文化局提供）

文／鏡週刊

黃牛票沒成交也要罰！為維護藝文市場秩序，北市府成立「黃牛防治專案小組」，文化局、警察局等聯手多單位力量查緝不法黃牛，截至今年4月2日，文化局已依《文化創意產業發展法》第10條之1裁罰86件黃牛案件，累計裁罰總額為2,291萬7000元，單一案件最高罰款達264萬元，文化局分享近期幾起案例提醒民眾不要觸法。

文化局指出，依《文化創意產業發展法》，違法加價販售將面臨票面價值10倍至50倍的罰鍰，目前多起案例顯示，許多觸法者因法律認知不足或一時貪心遭重罰，而懊悔不已。像是一名年約30歲的女子，將2張原價5,880元演唱會票券加價至5萬2,000元進行販售，遭警方查獲移送至文化局調查，其陳述意見時表示並非刻意從中獲利，票券也未售出，未對市場造成實際影響。然而，根據《文創法》第10條之1規定以及文化部2023年9月11日函釋說明，「販售」行為包含在網路上架、陳列及兜售，並不限於實際售出，因此即便票券未完成交易，上架販售仍屬違法。本案加價幅度為4.42倍，每張裁罰倍數為40倍，最後裁罰47萬400元。

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另有一名24歲學姊接受22歲學妹委託於網路兜售票券，學姊將2張原價5,880元演唱會票券加價至5萬5,000元，並與學妹討論事成後分潤，遭警方查獲移送文化局調查，雖同前例未成功售出，但仍違反文創法，且依照《行政罰法》第14條規定，多人共同策劃及進行加價轉售，只要有「共同故意」與「分工合作」，皆會依情節輕重針對參與者分別裁處。

此外，一名年約20歲的大學生，將1張5,880元演唱會票券加價至23,880元，經警方移送文化局調查，其陳述意見時表示家庭經濟拮据，原本只是想轉賣以減輕生活開銷，也無透過黃牛票謀取暴利的打算。然而，其違反《文創法》事實明確，加價幅度為4.06倍，依法計算每張裁罰倍數為40倍，裁罰金額23萬5,200元。惟文化局考量其家庭經濟狀況，輔導其提出分期繳納申請，以提高經費收取可行性及人民繳納意願。

文化局表示，自《文創法》施行以來，各界相當重視黃牛票交易情形，黃牛情況不只嚴重影響藝文市場公平性，違法者也恐將面臨高額罰鍰，有許多案例是民眾對法令不熟悉、或因一時貪小失大、或認為僅是協助取貨代售而不涉違法。

文化局再次強調，無論是否完成交易，或僅是協助黃牛行為，皆須負擔法律責任。其間也發現部分受處分人較為年輕或經濟狀況弱勢，高額罰金將造成生活困難，無法一次繳納，文化局也將輔導受處分人提出分期繳納申請，以減輕受處分人經濟及生活壓力，期盼能透過輔導過程逐步讓社會大眾更加理解法律制定的目的，進而透過全民力量一起杜絕黃牛。



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