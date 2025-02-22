全台最大黃牛遭求刑7年　王婉諭曝黃牛地下化：應將實名制入法

▲門票黃牛劉旻岳法官裁准交保70萬元。（圖／記者黃哲民攝）



記者杜冠霖／台北報導

檢警查出，劉旻岳與妻子張依萍夫妻，至少從2016年起開始賣黃牛票，並召募工程師建立號稱全台最大黃牛票業者，到2024年為止總獲利超過4千萬元，台北地檢署20日起訴11人，對劉、張具體求刑7年，後法官裁准交保70萬元。對此，時代力量黨主席王婉諭21日表示，這應該是《文創法》修法納入「打黃牛」條款後，求處刑度最高的一次，黃牛就像詐騙，對社會百害無一利，現在黃牛轉入地下，難以防堵，應將「實名制」入法，才能更根本的防堵黃牛。

王婉諭表示，陳晨威在十二強對韓國炸裂滿貫砲、周杰倫在大巨蛋演唱晴天、阿妹坐著熱氣球環場高唱我要飛的那一刻，有無數的台灣人，願意不計時間、金錢的代價，只為了成為在現場親眼見證的幸運兒。而販賣黃牛票的人，就是利用人性這種純粹的對喜悅、幸福體驗的追求大賺黑心錢。建立在這種惡意上的黃牛產業，就跟詐騙一樣，對於台灣社會百害而無一利。

北檢正式以《文創法》起訴全台最大的黃牛集團，並對首腦劉姓夫妻求處7年以上徒刑。王婉諭直言，這應該是《文創法》修法納入「打黃牛」條款後，求處刑度最高的一次。上一屆的國會中，我因為個人的慘痛經驗，率先在立法院向蘇貞昌院長質詢黃牛票猖獗的問題。隨後，在民間的夥伴們共同倡議下，跨黨派的委員共同修過了《文化創意產業發展法》，提升了黃牛罰鍰，並且納入機器人程式掃票的刑事責任。

根據警政署去年公布的資料，警方也已藉此查獲31件黃牛票案件。王婉諭直言，但這個數量，相對於黃牛真正的產業規模，還有非常大的距離。現實永遠是道高一尺，魔高一丈。許多黃牛轉入地下，只賣熟客介紹的人，有些黃牛也開始轉做綁物售票、以物換票、以票換票等「類黃牛」行為。加上檢舉的要件困難，很多人檢舉後，也不見得能抓到黃牛。

王婉諭指出，來自境外的黃牛，或是專賣外國人的台灣黃牛，更是難以防堵。時代力量過去就主張，將「實名制」入法，才能更根本的防堵黃牛，我們提出的修法版本，也明確定義販售黃牛票的行為，防堵所有可能的漏洞。

王婉諭直言，顯然《文創法》的修法固然是進步的一小步，但還需要更積極的作為。今年來台吸引多達60萬人搶票的日本天團YOASOBI，就是採用「實名抽選制」，讓黃牛幾乎無利可圖。YOASOBI在小巨蛋的演場會上感動地說：跟每一個台下粉絲的相遇，都是機率只有60萬分之一的奇蹟。為了守護這樣的奇蹟，這樣的感動，希望立院繼續推動打牛行動的未盡之業，也請所有運動迷、樂迷、飯圈的朋友，一起抵制黃牛。

