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工程師賣周杰倫假票！8人上當被騙38萬　帶女友出國爽玩被逮

記者張君豪、黃資真／台北報導

天王周杰倫年年12月5日至8日，一連4天在台北大巨蛋舉辦演唱會，開賣時一票難求，一名38歲吳姓工程師見到商機，以買空賣空及面交假票的方式，引誘8名歌迷上鉤，騙走38萬5千元。刑事局偵九大隊獲報後隨即組成專案小組，於桃園機場順利攔截準備出國遊玩的吳男，桃園地檢署於3月偵結依偽造文書、加重詐欺等罪嫌起訴吳男。

▲▼ 吳姓工程師利用買空賣空、面交假票方式賣黃牛票，得手38萬5000元 。（圖／記者黃資真攝，下同）

▲吳姓工程師利用買空賣空、面交假票方式賣黃牛票，得手38萬5000元 。（圖／記者黃資真攝，下同）

狡猾的吳男以兩種手法分頭進行，先以2萬元向黃牛購得2張5880元價位的真票，再吳隨機找路上遊民到超商購買電話預付卡裝進手機內，避免真實身份被發現。

後吳男以「買空賣空」的手法，到售票、求票、換票臉書社團化名「吳吳」、「邱若潔」、「林縱深」及「Kevin(演唱會門票商)」等帳號公開販售，順利吸引4人上鉤私訊，並以1.5萬至2萬不等的價格售出共16張票，其中1人更大手筆購入10張票、損失20萬，而吳男確認收取款項後，立即刪除臉書帳號搞消失。

不僅如此，吳男再拿著真票到超商複印8張假票，與另外4人在演唱會現場面交，因此吳男靠著1人獨立作業，總計得手38萬5000元。結果其中拿到真票與假票的歌迷在入場後面面相覷，通知現場工作人員後，才驚覺受騙。事後刑事局接獲拓元售票公司及多位民眾報案，隨即展開調查處理。

▲▼ 吳姓工程師利用買空賣空、面交假票方式賣黃牛票，得手38萬5000元 。（圖／記者黃資真攝，下同）

▲真票利用紫外線光能照出ibon字樣。

刑事局偵查第九大隊於受理報案後立即與新北市政府板橋分局共組專案小組，與拓元售票公司密切合作，於第一時間鎖定犯嫌，隨後報請桃園地檢署指揮偵辦。今年1月8日，吳男在桃園機場準備與女友開開心心到馬來西亞出國約會之際，遭到攔阻逮捕。而吳男因涉嫌重大，一度被羈押2個月，並在今年3月中被依違反加重詐欺、偽造文書罪起訴。

刑事局教授民眾分辨3種真假票手法，真票在票券序號位置會有反光條、背景有多個「ibon」字眼、在右下ibon字樣會突起，以及利用紫外線光能照出ibon字樣。也呼籲民眾購買演唱會門票應循正常管道，切勿輕信陌生人，買賣面交時也應再次確認票券真假。

刑事局將加強掃蕩詐欺集團與黃牛集團，持續打擊犯罪，並提醒民眾網路買賣須多加留意，如有牽涉財物等有疑慮應先撥打165反詐騙諮詢專線查證，避免上當受騙。

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