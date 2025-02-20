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社會 社會焦點 保障人權

最大黃牛集團11人起訴！炫富夫妻帶頭掃票狠撈4千萬　檢求刑7年

▲▼ 黃牛夫妻 。（圖／記者劉昌松攝）

▲號稱全台最大黃牛集團主嫌劉旻岳將由法院審理是否繼續收押。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

藝人周杰倫去年大巨蛋演唱會門票熱賣，引發黃牛搶票民怨，檢警循線查出，劉旻岳與妻子張依萍夫妻，至少從2016年起，召募海內外工程師建立號稱全台最大黃牛票業者，集團分工縝密，甚至有黃牛票客戶加入集團領月薪幫忙跑腿，估計到2024年為止，搶到上萬張各大藝人演唱會門票，總獲利超過4千萬元，台北地檢署20日起訴全案11人，並請求將劉、張重判7年以上徒刑。

在押的劉旻岳落網時，在2024年10月遭檢察官聲押時，大鬧偵查庭拒絕上銬，堅稱自己只是代購，否認違法，劉旻岳的妻子張依萍，則是常在臉書PO照炫耀全家出國搭商務艙，參加演唱會還坐在包廂區的照片，奢華生活讓人羨慕，結果這些票根本都是透過不當程式搶票而來，夫妻倆還因此賺得飽飽的。

起訴指出，劉旻岳、張依萍2016年起，只是靠自己做轉售、代購熱門演唱會或運動賽事的黃牛票業務，後來因為市場需求日趨龐大，開始動念要籌組搶票集團並將成員分成負責搶票的「工程師」、預繳票款的「付款助理」、整理搶得場次與座位區資訊的「表單助理」、以及負責取票、上網售票的「票務助理」。

劉旻岳集團搶票方式，是先由工程師蒐集或創建大量虛構的身分證統一編號、護照號碼、假名，到拓元公司(tixcraft)和一定發發公司(iNDIEVOX)註冊登入大量會員帳號，等到有熱門演唱會或運動賽會要賣票時，以搶票程式同時操作上百筆會員登入系統，這款程式還可自動輸入資料、判斷售票系統的圖形驗證碼，可快速「刷票」、「掃票」，排擠一般會員購票權益。

▲▼周杰倫黃牛票案，炫富夫妻劉旻岳、張依萍。（圖／翻攝臉書）

▲劉旻岳、張依萍靠賣黃牛票賺錢炫富。（資料照／翻攝臉書）

檢察官劉倍指揮北市刑大追查，被劉旻岳集團掃票的除了五佰、陶喆、周杰倫、丁海寅、魔力紅、張惠妹、劉德華等藝人演唱會，還有亞洲棒球錦標賽等運動場次，其中搶得門票除了部分是接受民眾預購外，也會透過臉書、LINE、蝦皮等平台加價販售，其中光是臉書粉絲團就有破5萬名粉絲。

北檢統計，劉旻岳集團從2016年起銷售黃牛票3797筆訂單，共計8495張，經集團加價販售後，不法利益至少2777萬6555元；協助劉旻岳搶票的工程師林岱鋒、陳奕孝、林俊良、賴靜儀還會私下對外賣票，共計賣出4749張，不法獲利1576萬9594元，總計不法所得4354萬6149元。

▲▼周杰倫黃牛票工程師林岱鋒（右，原名林冠宇）遭收押禁見。（圖／記者劉昌松攝）

▲工程師林岱鋒（右邊黑衣者）春節期間返台被拘提收押至今。（資料照／記者劉昌松攝）

誇張的是，還有曾經向劉旻岳買黃牛票的7位民眾，後來也加入集團分工，負責北部、台中、宜蘭等地區的助理，當全職工作的可領月薪3到4萬元，兼職的話，每筆訂單報酬100元或是取票跑腿每小時200元。

檢察官痛批劉旻岳、張依萍利用不公平技術，動用不法專業人士，以精細分工大肆搶票，再哄抬票價，使我國藝文表演與運動賽事票券市場變成金錢競賽，夫妻倆的富裕生活是建立在人民公平接近藝文的犧牲上，使得我國藝文、運動市場嚴重畸形，犯罪情節與惡性均屬嚴重，建請法院依《文化創意產業發展法》、《運動產業發展條例》等罪，重判夫妻倆7年以上徒刑。

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