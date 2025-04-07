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大陸 大陸焦點 特派現場

兩岸股市今起面對高關稅黑暗期　台陸專家：波動至少延續3個月以上

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者任以芳／北京報導

美國總統川普拋出的對等關稅政策，台灣面臨32％重稅衝擊，即使清明假期也難以躲過。今天（7）日台股開盤直接重挫2千多點。兩岸財經專家與台商接受《東森媒體ETtoday》訪問也表示不太樂觀，預估今起的兩岸股市開將有持續性波動，整體股市受關稅影響至少兩到三個月甚至更久。美國「殺敵一千自損八百」作法，最終是逼著各個地區國家來談判，台灣在這波關稅戰當中只能盡力協商，比如將對美軍購列入對美貿易順差或是自降關稅，設法擴大與美國的進口條件，減少逆差

美國總統川普4月2日宣佈對等關稅措施，不只全球經濟股市大受打擊，美股也出現重挫，清明連假後的台灣股市今7日重啟交易也難逃一劫。今早9點整開盤，台股大跳水崩跌10%至跌停，開盤賣壓湧現，近千檔上市公司開盤跌停，「護國神山」台積電（2330）向下殺至848元，剛開盤台股挫殺逾2086點摜至19212.02點。

大陸A股3大指數今日開盤也直接下挫，上證指數低開4.46％，深證成指低開5.96％，創業板指低開6.77％，滬深京三市近800股跌超9％；全市場超5300家個股一片綠油油。

新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「關稅戰對於全球是非常負面事件，對全球經濟造成很明顯的拖累「從全球股市可以看得出來，大陸和台灣的股市正好清明節暫時躲過，預估今天開始肯定會向下，基本上確定的事情，沒有人能獨善其身。」

陳波表示，從估值的角度來看，股市是對於公司未來盈利情況的估計，面對如此大負面的衝擊，每個地區國家必須有所推進來維穩股市，比如相關基金護盤，在很大程度上也只可能會讓股市不要波動太多，不管是大陸、台灣都會是這樣方式。

陳波也指出，就大陸股市來看，「第一個就是看類似維穩的股市的平准基金進場的力度和速度。另外，大陸和其他的經濟體不太一樣，對大陸來說貿易戰衝擊已經不是第一次了，相對有一些經驗，投資者相對有一些準備。」

▲▼ 20254.7 台灣股市大跌、大陸央視報導今早日韓股市大跌 。（圖／記者任以芳攝、翻攝央視財經頻道）

▲大陸《央視》報導日韓股市今日開盤也大幅下跌 。（圖／翻攝央視財經頻道）

前政治大學經濟學系教授林祖嘉接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，受到美國股市影響，「台積電ADR掉了14%，預估台灣這邊大概差不多幅度，今天開盤下跌非常明顯，可能不止一天了，兩三天以上絕對跑不掉。」

談及台灣拿880億紓困幾乎是杯水車薪，林祖嘉也舉例，去年台灣商品出口賣到美國是1100多億美元，換算34%高關稅，要被課徵300多億的美元關稅，政府紓困880億台幣，換算30億美元不到，很難去彌補。

林祖嘉強調，「台灣被課稅32%實在太高又很硬，相較日韓大約25%左右，必須要想辦法把說服美國降關稅。」台灣對美國順差不包含對美這幾年大量軍購，今年台灣軍備也準備從2.5%拉3%，台灣軍購增加必須算上與美貿易順差，就看台灣如何談判，讓美國把對台關稅降下。

談及我方代表赴美「從台、美雙方『零關稅』開始談起」。林祖嘉也說，台灣也可能考慮調降其他關稅，比方說對美汽車關稅很高，較大金額且有長約的採購像是石油、天然氣，能否部份從其他的地方轉過來，「總之，必須設法擴大美國的進口條件關係，減少雙方逆差。」

全國台企聯榮譽會長、天津凱華聯融國際貿易有限公司董事長丁鯤華接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，「兩岸的股市一定會有大波動，在兩三個月，甚至更長的時間都會相當的不穩定。」

丁鯤華也直言，川普對全世界各國加徵關稅，對於全世界經濟有非常大衝擊，甚至是史無前例，外界暫無法未知以後會有什麼情況之下，信心完全不足，股市情形不會太好。

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