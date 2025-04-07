快訊／A股3大指數開低　近800股跌超9％

▲大陸股市。（圖／視覺中國CFP）
記者陳冠宇／綜合報導
美國加徵對等關稅，大陸也祭出多項措施反制。大陸A股3大指數今（7）日開盤皆重挫，上證指數低開4.46％，深證成指低開5.96％，創業板指低開6.77％，滬深京三市近800股跌超9％；全市場超5300家個股「飄綠」。
上證指數開盤指數3193.10點，下跌148點、4.46％；深證成指開盤指數9747.66點；失守1萬點關口，下跌618點、5.96％；創業板指開盤指數1925.64點，下跌139點、6.77％。
▲大陸股市。（圖／視覺中國CFP）
記者陳冠宇／綜合報導
美國加徵對等關稅，大陸也祭出多項措施反制。大陸A股3大指數今（7）日開盤皆重挫，上證指數低開4.46％，深證成指低開5.96％，創業板指低開6.77％，滬深京三市近800股跌超9％；全市場超5300家個股「飄綠」。
上證指數開盤指數3193.10點，下跌148點、4.46％；深證成指開盤指數9747.66點；失守1萬點關口，下跌618點、5.96％；創業板指開盤指數1925.64點，下跌139點、6.77％。
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