快訊／日、韓股市開盤暴跌率8%！　觸發「期貨熔斷機制」暫停交易

▲日經指數開盤10分鐘暴跌超過8%。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）對等關稅政策重挫全球股市，日經期貨指數開盤10分鐘暴跌超過8%，跌幅超過2500點，大阪交易所觸發期貨熔斷機制。韓國綜合股價指數大跌108.14點，觸發sidecar機制，暫停賣單交易。

根據NHK報導，日經期貨指數開盤10分鐘，日經平均指數暴跌超過8%，跌幅超過2500點，跌破3萬2000點大關，這也是自去年8月5日以來首次；當時因市場擔憂美國經濟惡化，導致股市單日暴跌超過4000點，被稱為「令和黑色星期一」。

另外，由於日經平均指數期貨及東證股價指數（TOPIX）期貨等出現大量賣單，大阪交易所從上午8時45分起實施「期貨熔斷機制」（Circuit Breaker）機制，暫停交易10分鐘。

韓國綜合股價指數（KOSPI）在當地時間上午9時2分報2357.28點，較前一交易日大跌108.14點，跌幅達4.39%。KOSPI也啟動sidecar機制，暫停交易10分鐘。

在KOSPI市場中，市值排名前幾的大型股，如三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK hynix）、LG新能源（LG Energy Solution）、三星生物製劑（Samsung Biologics）、現代汽車（Hyundai Motor）、Celltrion 等，幾乎全面下挫。