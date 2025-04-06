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關稅後賴清德舉「至少還有音樂」　黃揚明揪關鍵：末梢神經麻痺

▲▼總統賴清德手舉「至少我們還有音樂」字樣的毛巾，以預錄影片的方式，在屏東「台灣祭」露面。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

▲總統賴清德手舉「至少我們還有音樂」字樣的毛巾，以預錄影片的方式，在屏東「台灣祭」露面。（圖／翻攝自Facebook／陳冠安）

政治中心／綜合報導

今年台灣祭音樂活動，屏東縣政府事前邀請總統賴清德錄製影片，在演唱活動與樂迷打招呼，當時賴高舉「至少我們還有音樂」毛巾，在美國對台灣徵32%高關稅的消息傳出後，引發在野批評。資深媒體人黃揚明今（6日）認為，幕僚居然沒有警覺性，讓屏東縣長周春米出席台灣祭活動時還播放這段影片，「末稍神經麻痺，才是問題所在」。

針對賴清德4日以影片在台灣祭演唱活動與樂迷打招呼，挨批無視關稅戰一事，周春米今日解釋，影片在3月26日即錄製完成，沒想到被模糊焦點，呼籲外界勿顛倒時空；黃揚明對此狠批，這並非什麼時候錄製的問題，當美國總統川普在台灣時間4月3日凌晨宣布對等關稅，將對台灣產生重大國際貿易衝擊事件時，幕僚居然沒有這個警覺性，讓周春米在隔天晚上出席台灣祭活動時，仍播放這段影片，「末稍神經麻痺，才是問題所在」。

另，黃揚明也在政論節目《新聞大白話》中強調，及格的幕僚都知道，若3月底錄製，就要詢問屏東縣政府影片能否停播，且不管這段影片是哪時候錄影的，選擇在這個時間點播放，就是錯誤的政治決定；副總統蕭美琴日前因潤餅照道歉一事，黃揚明也說，在今年的清明節，任何人都可以吃潤餅、舉毛巾，就只有正、副總統不行，因為選民讓2人當選，就是要他們解決國家面臨的重大危機。

黃揚明直言，如今國人關心的是政府有沒有提出具體方案、跟美方有沒有方法連上線、有沒有轉機以及對哪些產業衝擊該用哪些方式化解，這才是國家領導人該給人民的慰藉，並不是至今還沒公開出面對此議題說明，「對社群運作這麼有感覺，對國際情勢怎麼沒感覺？」

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