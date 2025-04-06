政院明下午2點邀在野共商國是　國民黨團確定出席商討關稅對策

▲行政院邀藍白明下午2點商討關稅對策，藍營確定出席。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

美國總統川普宣布對台灣課徵對等關稅32%，衝擊產業經濟發展，行政院長卓榮泰提出新台幣880億協助方案，並主動邀請國會朝野黨團共商國是，民眾黨立法院黨團今（6日）表態願出席會議反映人民心聲。國民黨團總召傅崐萁也證實明日下午2點共赴政院、共赴國難，但政府必須拿出具體解決方案，不能淪為「派錢派對」；不過，也有藍委憂心指出，應由賴清德總統邀請在野黨主席共商國是，才能真正決定黨的方向，為國國家難題找出解方。

傅崐萁證實接獲行政院秘書長龔明鑫致電邀約，並強調國難當前，藍營三長將全數出席會議。傅崐萁表示，只要有實質可行的政策方案，國民黨團都願意協助推動，共度難關。他也呼籲，賴清德總統身為國家元首，應盡速以更高層級召開國是會議，「台灣是淺碟型市場，長期仰賴出口貿易，人民靠著勤奮與拚搏換得今日的安定繁榮，如今面對32％關稅衝擊，已非單一政黨可承擔之重，必須朝野齊心面對。」

針對行政院提出的880億元對策方案，傅崐萁質疑是否真能解決問題，要求政院應在會議中備妥所有相關資料，包括關稅內容、產業衝擊分析，以及與業界溝通情形，只要是好的對策，他們都願意團結面對。

不過，傅崐萁也坦言，行政院以協商形式邀集朝野三長，形式上並不符合體制。他強調，在美國掀起高關稅戰之際，中國大陸、日本、韓國、加拿大及歐洲多國領袖皆親自出面回應，唯獨台灣元首遲未現身，「人民選出來的賴清德總統，此時此刻究竟在做什麼？現在還有什麼比關稅問題更重要？」他呼籲賴清德應以國家元首高度，儘速召開國是會議，展現領導力，團結朝野共同面對這場嚴峻挑戰。

不具名藍委也表達出同樣擔憂，認為應由賴清德總統邀請在野黨主席共商國是，才能真正決定黨的方向，衛國國家難題找出解方，「說白了黨團三長也只是立委，而立院是合議制，出席了也無法具體改變什麼，國難當頭難道行政院認為這場會議只是過水嗎？」他認為，府院邀請黨主席共同討論國家未來之方向，這樣才是最有誠意也最實際的做法。