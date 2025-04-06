對美零關稅、創造50萬就業！瑞士被課重稅　總統：無法理解

▲對於美國課徵的對等關稅，瑞士總統凱勒蘇特表示無法理解，但不尋求反制。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士近期取消所有進口工業關稅，這當中包含美國商品，且還在美國創造出50萬個工作就業機會，瑞士仍被美國課徵32%重稅，遠高於歐盟的20%。這讓瑞士感到相當驚訝，瑞士總統3日直言，雖然瑞士不會採取報復性反制措施，但這實在令人無法理解，盼與美方談判降低關稅。

課徵稅率31％或32％？

紐約時報報導，瑞士原先預期應該是川普關稅豁免對象，因為瑞士取消所有進口商品關稅，還與歐盟保持距離避免捲入跨大西洋貿易爭端，並在美國創造50萬個就業機會，因此在川普公布對瑞士課徵重稅的那一刻，瑞士感到相當驚訝。更糟糕的是，美國針對瑞士課徵的稅率到底是31%還是32%，白宮與美國貿易代表署給出的數字並不同。

這一切讓瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）直言，「美國依靠的是自己的計算，瑞士無法理解」，雖然瑞士不會採取報復性關稅措施反制，但希望能與華府進行談判溝通，降低關稅。瑞士科技協會副總裁科爾（Jean-Philippe Kohl）則說，美國關稅完全是任意制定，因為瑞士對於所有進口商品都是零關稅，包括美國商品。

瑞士對美貿易順差恐為主因

經濟學家認為，川普政府是希望平衡美國貿易逆差，攤開數據，美國對瑞士2024年貿易逆差高達385億美元，主要是在瑞士生產出口的化學品、藥品出口以及黃金貿易，這背後的稅率設定有其邏輯。

業者可能轉往其他市場 瑞士刀品牌不赴美

相較歐盟被課徵20%、英國被徵收10%的稅率，瑞士被美國課徵的稅率高出一截，從巧克力、鐘錶、到起司等各行各業無一倖免，部分業者正研擬漲價。製造精密機械工具、醫療設備等中型企業正努力應對產品在美國市場變得缺乏競爭力的狀況，科爾認為，其他市場對於瑞士企業來說變得越來越重要，焦點正逐漸轉往印度、東南亞、南美等新興市場。

川普提高關稅其中一大目標就是讓熱門商品製造遷回美國，但瑞士軍刀製造商維氏（Victorinox）並不接受，儘管海外銷售大約有2成在美國市場，考量到產品與「瑞士製造」品質承諾密不可分，將持續堅持這一點。