結合開齋節慶祝活動　台東警以印尼語進行防詐宣導

▲警方以印尼語進行防詐宣導。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升在台外籍人士的法治觀念與防詐意識，台東縣警察分局於6日上午，配合印尼穆斯林的重要節慶「開齋節」舉辦慶祝活動，現場特別安排反詐騙及婦幼安全宣導，以印尼語向在地印尼籍朋友傳遞防詐資訊，強化自我保護意識，避免誤入詐騙陷阱或淪為不法集團利用的對象。

本次活動吸引眾多在台工作的印尼籍勞工及家庭成員踴躍參與，氣氛熱烈。警方特別指派偵查隊人員到場，透過簡報與互動方式，以印尼語介紹近年來常見詐騙手法，包括假借「高薪工作」、「代收款項」、「解除分期付款」、「假投資」等名義誘騙被害人轉帳或提供個資，甚至引誘成為詐騙集團車手，嚴重時恐涉及刑責。

除防詐騙外，警方亦同步進行婦幼安全及人口販運防制宣導，提醒外籍人士在職場或家庭中若遭遇暴力、性騷擾或不當對待，可撥打113婦幼保護專線，或利用110報警尋求警方即時協助，警方將提供必要保護與資源連結。

現場並發放由警方製作的印尼語防詐宣導單張，內容涵蓋實用案例與求助管道，幫助外籍人士更容易理解與運用。警方也藉此機會加強交通安全觀念，提醒在台生活期間遵守交通規則，保障自身與他人安全。

台東警察分局表示，詐騙手法日新月異，防範工作需要社會各界與在台社群共同參與。此次活動除了增進在台印尼社群對法治的理解，也促進警民之間的互動與信任。未來將持續針對外籍人士舉辦多語言的法治與安全宣導活動，打造更安全、友善的多元生活環境。