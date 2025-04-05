台東市65處公車站牌加裝太陽能照明　提升夜間候車安全

▲台東市區65處公車站牌加裝太陽能照明。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為提升市區公車候車品質與夜間交通安全，台東縣政府近期完成市區公車普悠瑪客運65處站牌太陽能照明燈設置工程。此次設施改善不僅強化站牌照明，使夜間候車更安全，也提升乘客與駕駛間的可辨識性，讓整體公共運輸服務更為完善。

太陽能照明燈具安裝於公車站牌頂部，利用日間陽光蓄電，夜間自動啟用照明功能，無需額外電力支援，既節能又具備環保效益。新設照明設備不僅方便民眾清楚閱讀站牌資訊與時刻表，也有助於駕駛人遠距離辨識是否有乘客候車，進而提升行車效率與安全性。

台東縣長饒慶鈴表示，縣府持續致力改善公共運輸設施，這次針對市區65處站牌進行照明燈增設，是為了讓民眾在夜間或天候不佳時也能安心候車。「我們希望打造更便利、更安全的搭車環境，也鼓勵大家多加利用市區公車，落實綠色交通與永續發展的目標。」

此次改善措施也獲得不少市民肯定。經常搭乘公車通勤的林姓上班族表示，過去晚下班候車時常因站牌處光線不足感到不安，也擔心駕駛未注意到有人等車。如今加裝照明後，候車環境明亮許多，讓人感到更安心。

對於燈具使用與後續維護，台東縣交通及觀光發展處指出，新設的太陽能照明設備具備防水與耐候設計，可因應台東多變的氣候條件。不過若民眾發現燈具有異常或損壞情形，仍可透過1999縣民服務專線通報，縣府將儘速派員維修，確保照明設備持續發揮效能。

未來縣府將持續檢視全縣交通設施使用狀況，逐步優化公共運輸基礎建設，為居民與旅客提供更安全、便利的移動體驗。