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台東舊議會重獲新生 「就藝會」啟用　展演文化新地標

▲台東舊議會重獲新生 「就藝會」揭牌啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東舊議會重獲新生 「就藝會」揭牌啟用。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣一處歷史建築，隨著命名儀式的完成，正式翻開文化再生的新篇章。台東縣政府於5日舉辦「煥名儀式—給它真正的名字」活動，為原台東縣舊議會命名為「就藝會」，象徵這棟承載地方歷史記憶的建築，正式轉型為「台東表演藝術創生基地」，將提供表演、展演、駐村創作等多元功能，成為藝文創作者施展創意的新舞台。

「就藝會」所在地原為縣議會場址，建築於1964年落成，為台東第一座現代主義風格的議會大樓，設計者為具建築背景的台東公務員呂阿玉。縣議會於1998年遷址後，舊議會建築曾短暫作為法院臨時法庭使用，並於2014年列為歷史建築。為保留文化資產價值並賦予新生命，縣府自2016年起啟動修復與再利用計畫，歷時多年、歷經多階段修復，最終成功將其轉型為結合歷史與當代創意的藝文空間。

縣府統計，自2024年6月試營運以來，「就藝會」已辦理77場藝文活動，共吸引超過5,800人次參與，展現其空間活化與民眾參與的潛力。縣長饒慶鈴指出，台東藝文場館數量相對不足，許多表演團隊缺乏合適排練與演出空間，「就藝會」的啟用，正好補足這項缺口，也為藝文創作注入新動能。

煥名儀式當日吸引眾多藝文界人士與地方代表參與。活動以原民傳統「請求儀式」向土地與祖靈致意揭開序幕，接續由國家交響樂團帶來精彩演出，晚間更於園區戶外舉辦12桌「藝家人辦桌」，邀請藝術家、文化工作者及地方人士共襄盛舉，在熱鬧溫馨的氛圍中，為「就藝會」正式揭牌啟用獻上祝福。

根據文化處說明，「就藝會」由奇努南戶外探索教育有限公司負責營運，未來將定期策辦表演、展覽、工作坊及藝文活動，吸引更多創作者進駐與民眾參與。園區內空間配置多元，包括可容納70至80名觀眾的小型黑盒子劇場、大中型排練室、多功能展演空間，以及可容納24位藝術家之駐村創作空間。此外，融合原民文化設計的「南島客廳」，也將作為文化交流的重要據點。

「就藝會」未來將朝向多元藝術共創平台發展，縣府期許其成為台東藝文地景的重要節點，不僅承載地方文化，也促進藝術與生活的深度結合。文化處強調，這座空間的核心理念在於「藝術為生活所用，文化為創生所用」，期待透過這樣的平台，讓藝術真正走進社區與日常，成為台東民眾生活中不可或缺的一部分。

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