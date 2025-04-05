美籍藝術家護照失落　台東警跨語協尋助順利返國

▲員警協助外籍男子找回護照 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一名來台參與駐村創作的美籍男子日前不慎遺失護照、信用卡與現金，所幸在警方積極協助下，最終順利尋回失物，得以如期返國。整起事件不僅展現了台東警方的熱心服務，也體現當地警民合作、跨語言協助的溫暖一面，讓外籍旅客在異鄉感受到台灣的人情味。

事件發生於本月2日晚上8時許，一名年輕外籍男子神情焦急地走入台東縣警察局保安隊求助。該男子因不諳中文，僅能以英語表達困境。經值班小隊長戴和明簡單詢問後，確認男子疑似遺失護照，隨即請英語能力較佳的駐地守望警員戴永光協助溝通。另有小隊長邱文光主動加入協調，並透過男子在台的女性友人以電話翻譯協助，逐步釐清狀況。

據了解，該男子為美國公民Black Elijah Albert，為2024年駐點於台東縣原住民文化創意產業聚落的藝術家，專注於原住民音樂交流與創作。當日他在台東市中華路一家拉麵店用餐，結帳時才驚覺護照、信用卡與部分現金不翼而飛。餐廳店家得知情況後，體恤其處境，暖心表示免收餐費，令他十分感動。然而，考量隔日即將搭機返國，Black Elijah Albert焦急萬分，隨即沿街尋找協助，最終看到保安隊招牌上的中英對照字樣，才鼓起勇氣入內求援。

得知狀況後，保安隊隊長鍾一榮立即指示值班人員聯繫台東分局各派出所查詢是否有人拾獲護照，惟當下無所回報。同時，小隊長邱文光前往拉麵店與周邊區域展開地毯式搜尋，另由警員戴永光與莊欽淵開巡邏車載著Black Elijah Albert前往其曾停留過的便利商店、藝文空間鐵花新聚落及台東轉運站等地逐一尋訪，並返回文創園區宿舍確認是否將護照遺落於住所。

經過多方奔走搜尋，最終在台東轉運站廣場角落尋獲其失物，護照、信用卡與現金悉數完好無缺。Black Elijah Albert見狀欣喜若狂，連聲道謝，並主動與協助的員警一一握手致意。他表示，希望能立刻返回拉麵店付清餐費，感謝店家與警方在他人生地不熟的情況下給予幫助。他也特別提到，這次經歷不僅解決了實際困境，更讓他感受到台灣警察與民眾的溫暖與效率，是一次難得的「國民外交」經驗。

台東縣警察局強調，除了治安維護與交通管理，為民服務始終是警察工作的核心之一。台東為觀光縣市，每年吸引大量國內外遊客，警方對於民眾及外來訪客的急難協助均秉持同理心處理，若非屬職責範圍內，也會主動協助轉介至相關政府單位，確保問題獲得妥善處理。

警方也呼籲，民眾無論是遇有突發狀況或尋求協助，皆可就近至派出所或撥打110尋求支援。此次事件不僅提升警民互信，也展現了台東作為友善旅遊城市的溫柔力量。