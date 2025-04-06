台東成功鬼頭刀去年重啟美國市場　漁民憂關稅衝擊致價格崩盤

▲漁民擔心鬼頭刀外銷受阻。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

美國近期的關稅措施對全球貿易造成了廣泛的影響，台灣作為受影響的國家之一，面臨著嚴峻的挑戰。美方對台灣徵收32%的關稅，不僅令科技業感受到壓力，遠在東部的漁業亦可能因此遭遇外銷困境。台東縣成功鎮作為鬼頭刀的主要產地，去年成功獲得漁業改善計畫（Fishery Improvement Project, FIP）認證，重新開啟了對美國市場的銷售通路。然而，隨著美方宣布對台灣的關稅提高，當地漁民開始表達對外銷前景的擔憂，認為這將可能導致價格崩盤的風險。

每年4月至6月是鬼頭刀的豐收季節，然而今年的情況卻不容樂觀。當地漁民蔡姓表示，魚群的來臨明顯延遲，捕獲量極為稀少。連日出海，他僅捕得少量鯊魚，鬼頭刀的捕獲數量幾乎微乎其微。隨著每年作業成本的不斷上升，加上美國提高關稅的消息，蔡姓漁民的憂慮加劇，對未來的漁業生產充滿了不確定性。

新港漁區的總幹事陳俊銘也對此表達了關注。他指出，去年獲得的「漁業改善計畫」認證，讓鬼頭刀的銷售符合國際友善漁業規範，主要市場集中在美國。然而，隨著關稅的提高，對銷售的影響尚待評估，這在很大程度上取決於美國的採購方是否會調整進口策略。目前，陳俊銘表示，他正積極與漁業署討論可能的配套措施，以減輕漁民面臨的壓力，期望能找到可行的解決方案。