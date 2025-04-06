牠救過我一命！台東男愛犬走失急報警　人犬重逢畫面令人動容

▲台東大武警方積極協尋促成人犬重逢。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

一段人與犬之間深厚情感的故事，近日在台東縣大武鄉悄然上演。一隻走失的寵物犬在警方積極協尋下與飼主重逢，讓這場因意外走失而引發的焦急，最終化為溫馨的團聚，也展現出警民合作的溫情畫面。

大武警分局大武派出所日前於深夜接獲一名章姓男子報案，稱其飼養的愛犬在散步途中不慎走失，請求警方協助尋找。根據章男說法，當晚他帶著愛犬外出散步，途中短暫進入超商購物，離開時卻發現愛犬已不見蹤影，連番搜尋無果後，遂焦急報警求助。

警方獲報後，立即依據章男提供的狗狗照片與特徵展開搜索。數名員警沿街巡視，不久後在附近加油站旁發現一隻外貌相符的狗蹲坐於路邊，神情略顯不安。經現場比對後，員警初步判定該犬可能即為章男的愛犬，隨即聯繫章男趕赴現場確認。

章男抵達後，見到熟悉的身影激動不已，狗狗也立即跑向飼主，雙方重逢場面溫馨感人。章男向警方表示，這隻狗狗在數年前家中發生火警時曾及時叫醒他，救他一命，對他而言，牠早已不僅是寵物，而是生命中的恩人與家人，因此得知走失後格外焦急不安。

大武警分局指出，警方平時除打擊犯罪外，協助民眾處理各項突發事件也是責無旁貸的任務。此次成功協助尋回走失犬隻，不僅讓飼主安心，也顯示出警方在為民服務上的積極態度與同理心。

警方也提醒廣大飼主，為避免寵物走失，外出散步時應務必繫上牽繩，平時亦應加強看顧與訓練，以減少意外發生。同時呼籲民眾，若遇緊急狀況可就近前往派出所求助，或撥打110報案專線，警方將持續24小時守護社區安全與民眾福祉。