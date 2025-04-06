卓榮泰邀3黨團共商國是　黃國昌答應了！酸政院訊息「亟其簡陋」僅74字

▲民眾黨主席黃國昌。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

美國對台課徵對等關稅32%，行政院長卓榮泰表示將邀朝野共商國是，但民眾黨主席黃國昌喊話，應由總統賴清德召集國是會議，並發函立法院長韓國瑜召開黨團協商，要求行政部門專案報告。立院民眾黨團今（6日）表示，下午接到行政院訊息，卓榮泰有意邀請3黨團3長赴政院共商國是，但內容亟其簡陋，含標點符號僅74字；而行政院秘書長龔明鑫親自致電黃國昌，黃表達願不計形式承擔責任，出席卓榮泰邀集會議，但也請對方務必提供議程、討論事項等。

立院民眾黨團6日下午表示，下午1時許，接獲行政院公關處訊息，表達卓榮泰有意邀請3黨團3長赴行政院共商國是，但此由身為行政院院長的卓榮泰出面邀集會議，在憲政體制下定位不明，更嚴重的是，關涉國家重大政策與鉅額預算，行政院來訊內容卻亟其簡陋。

立院民眾黨團指出，內容含標點符號僅74字，「討論事項：1.『目前的情勢』、2.『政府因應策略』、3.『可能的財源』」，既沒主詞、也沒檢附內容、更無議程，足見行政團隊在台灣即將面臨32%高關稅衝擊，全面壓迫全台產業發展與人民生計之際，行政院散漫與無能，甚至連亡羊補牢都不知從何著手，卓榮泰內閣應對進退毫無頭緒、舉足無措。

民眾黨團提到，約莫下午3時30分左右，行政院秘書長龔明鑫親自致電黃國昌，說明卓榮泰召集會議事由，黃國昌也表達「民眾黨一向秉持本黨創黨價值，『堅守國家利益高於政黨利益』理念」。

民眾黨團說，在國家遭逢此重大變故之際，民眾黨團願不計形式、承擔責任，出席卓榮泰邀集會議，反映人民心聲，並請行政院清楚說明目前對美「嚴正交涉」之結果，共同致力減少降低川普關稅對台灣人民、經濟、發展之負面衝擊、為維護國人福祉、永續台灣的整體國力而努力。

最後，民眾黨團強調，由於目前政院提供資訊闕如，黃國昌也於電話中提請龔明鑫於會前，務必先提供與會人員名單、議程與討論事項、會議討論檢附資料、並確定會議時間，以利多方充分對接討論、提升會議效率。