豆漿店醬油泡蟑螂　店家不換新「難免會有」！下位客人繼續用

▲店家不更換新的醬油。（示意圖／記者許力方攝）



記者施怡妏／綜合報導

近年來食安問題頻傳，有網友深夜到高雄某間豆漿店用餐，發現醬油盆裡有蟑螂，向店家反映後，阿姨竟回「難免會有」，並堅持不更換醬油，讓其他顧客繼續使用，事後想拍照存證時，阿姨迅速將原PO點的煎餃端走，讓她看了超傻眼，貼文掀起熱論。

有網友在臉書「左營楠梓人」發文，深夜光顧高雄楠梓火車站附近某間豆漿店，發現店內的醬油盆裡有蟑螂，立即向店家反映，但阿姨竟然回「難免會有」，並且不願意更換醬油，「我還看到其他客人就這樣繼續用醬油，阿姨妳也太誇張了吧」。

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更讓她傻眼的是，當她準備拍照存證時，阿姨迅速將她點的那盤煎餃端走，讓她無法留下證據，她將這段經歷PO上網，提醒其他網友，如果有在晚間11時到該店用餐，應該都是用了有蟑螂的醬油，「如果那阿姨要跟我對質也可以」。

貼文曝光，網友認為餐飲業難免會有蟑螂，但店家的態度無法接受，「衛生局要去關心一下」、「好噁阿」、「我老公超愛＋這個醬油」、「你不會是第一個，也不會最後一個！早報過衛生局了」、「建議以後要先拍照錄影再跟店家反應；或是跟店家反應沒效，至少還有證據可以跟衛生局反應，不然你沒證據，店家會反告你損害商譽」。

貼文釣出在地人留言，「其實這間開很久了，用餐環境看起來就很髒，不可能沒有蟑螂老鼠，這是當下沒看到而已，吃外食就是這樣，但這態度，看起來就是員工心態，還是老闆覺得錢賺多了、賺膩了！」「我去吃過一次，大半夜的急性腸炎，上吐下瀉被送去急診」。