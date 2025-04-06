危險！高雄岡山路樹枝幹斷裂橫躺路中央　警民合力排除

▲岡山區中山北路大型路樹倒塌，大量斷裂的樹枝和落葉散落在車道上，嚴重阻礙人車通行。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市岡山警分局壽天派出所副所長陸孟村、警員余書綺，日前夜間執行巡邏勤務時，接獲民眾緊急通報，指稱岡山區中山北路段發生大型路樹倒塌事件，大量斷裂的樹枝和落葉散落在車道上，嚴重阻礙人車通行，情況危急。

警方獲報後立即趕抵現場，發現中山北路旁數棵行道樹的枝幹不明原因斷裂，橫臥在道路中央，不僅佔據車道，更對往來人車的安全構成嚴重威脅。報案民眾心有餘悸地表示，曾有騎機車的民眾因輾到枯枝險些打滑，甚至有汽車駕駛因垂落的枝葉遮蔽視線，差點發生交通事故。

為確保交通安全，員警當機立斷，立即開啟巡邏車警示燈在現場進行警示，並主動引導車輛小心通行。同時，員警也與熱心民眾協力合作，將斷裂的大型枯枝合力搬移至路旁人行道上，並將散落在道路上的小型枯枝集中到路邊。隨後，警方迅速通報岡山區清潔隊前往處理清運事宜，迅速排除道路上的障礙，恢復交通順暢，維護民眾交通安全。

岡山分局強調，維護交通安全是警察工作的重點項目之一。警方呼籲民眾，如遇有颱風豪雨或路樹因故倒塌等緊急狀況，務必先注意自身及他人安全，提高警覺，並立即撥打110或1999專線通報相關單位前往協助處理。岡山警方接獲通報後，將會以最快的速度趕赴現場妥善處置，全力保障用路環境的安全。