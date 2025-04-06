以為學長是好人！男大生投宿他家「深夜遭侵犯」

▲男子投宿學長家，結果遭到侵犯。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

高雄市一名大學生阿翔（化名）與學長阿宏（化名）交情相當好，先前因故需要外宿，於是到阿宏的租屋處借住，沒想到在睡覺的過程中，竟遭阿宏侵犯。高雄地院一審依照強制猥褻罪，判阿宏8個月有期徒刑，高院駁回阿宏的上訴，全案仍可上訴。

根據判決書內容，阿翔是高雄某大學的大一學生，阿宏則是大四的學長，2人平時交情不錯。2023年某天吃完消夜後，因為阿翔返家路途遙遠，阿宏於是邀約到他家投宿一晚。

基於對學長的信任，阿翔並沒有多想，順從了對方的一番美意，跑到阿宏家投訴。怎料等到洗完澡、2人在房間內聊天時，阿宏突然開始聊色情話題，並且開始動手侵犯、意圖觸碰阿翔的生殖器。

當下阿翔不斷拒絕，並且表明自己的性向，阿宏卻仍不斷毛手毛腳，還不斷試圖說服阿翔，直到最後發現自討沒趣，才轉身回到床上休息，並且威脅阿翔，不能把今晚的事情說出去。

由於阿翔怕遭遇不測，當天還是硬著頭皮住了下來，怎料隔天起床以後，阿宏仍舊不斷毛手毛腳，讓他實在受不了，只能隨意找個藉口離開。

事件發生以後，阿翔不敢聲張，直到隔了約一周，才找到學校的長官，在聊天的過程中透露這件事，全案因此曝光。

後續案件經過調查、審理，阿宏被依照強制猥褻罪，判處8個月有期徒刑。阿宏對於判刑不服、提起了上訴。

高雄高分院審理後，認為阿宏欠缺對他人身體自主權及性自主決定權的尊重，惡行難認輕微，且犯案後否認犯行、至今也未彌補阿翔所受傷害的舉措，犯後態度不佳。高雄高分院考量，原判決的認事用法核無不合，量刑亦屬允當，阿宏否認犯罪、指摘原判決的有罪判決不當為無理由，因此予以駁回，全案仍可上訴。