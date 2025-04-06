高雄男逆向遭攔　假配合突狂奔持三角錐襲警！車上查獲喪屍煙彈

▲高雄男駕車一路逆向，遭巡邏的員警發現。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄一名薛姓男子昨(5日)深夜開車，遭值勤員警目擊逆向行駛，員警敲窗示意盤查，薛男辯稱是超車並佯裝配合，未料下秒卻持三角錐砸向員警導致挫傷。警方追上後，對薛男噴辣椒水順利壓制，並在他車上查獲「喪屍煙彈」、煙油，全案依妨害公務、毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦。

5日深夜11點40分，三民二分局員警執行巡邏勤務，巡經大順二路上，發現一部自小客車跨越雙黃線，逆向行駛在大順二路上，員警尾隨在後，並敲窗詢問為何一路逆向？49歲薛姓男駕駛表示，是為了超前方的車，不斷的道歉。

▲▼男子佯裝配合盤查，被問到可疑包裹就跑了。（圖／記者許宥孺翻攝）



員警示意靠邊停車受檢，薛姓男子佯裝配合，不過被問到車內有可疑包裹時，薛男突抓起包裹就往外跑，還持路邊的三角錐攻擊員警，造成員警手部挫傷。

員警立即對薛男噴射辣椒水，並合力上前制伏，當場查獲薛嫌非法持有第二級毒品俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯菸彈5顆、煙油6罐，全案將依妨害公務及違反毒品危害防制條例移送高雄地檢署偵辦，並溯源追查毒品來源。

▲▼車上查獲喪屍煙彈、煙油。（圖／記者許宥孺翻攝）



此外，薛嫌駕駛車輛未依規定駛入來車道，違反道路交通管理處罰條例第45條第1項第3款，可處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰，警方也將依法舉發。