台女兩岸都有尪！中國老公人財兩空　跨海提告結果出爐

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台女兩岸都有尪！中國老公砸百萬人財兩空　跨海提告求償勝訴

王女在中國青島與中國籍配偶登記結婚，沒想到隔年卻又在台灣與另名台灣男子結婚。（示意圖，Pixabay）

圖文／鏡週刊

高雄王姓女子於2019年與中國籍韓姓男子結婚，然而婚後短短半年，她就另結新歡，與台灣籍曾姓男子在2020年閃電結婚。遠在中國的韓男跨海控告王女重婚生子，法院最終判決王女觸犯重婚罪，處以2個月徒刑，並需賠償韓男16萬元。

判決顯示，王女先於2016年認識韓男，談了幾年戀愛後，兩人2019年4月在中國青島登記結婚，但王女婚後隔天就返台，同年底，又與台籍曾姓男子談戀愛，隔年10月就步入婚姻，並在2021年生下兩名女兒。

韓男發現王女另結新歡，還與對方結婚生子，人財兩失的他難掩怒火，跨海提告並要求賠償。韓男控訴王女婚前就以各種名義向他要錢，還收受了26萬元人民幣聘金（約合台幣118萬左右），與金戒、鑽戒等信物。雙方正準備婚後半年在台灣團聚，卻在辦理入台證期間，意外發現曾男的身分。

王女聲稱在台北認識韓男，當時對方使用假名並謊稱是中國企業駐台經理。一直到登記結婚才發現被騙，卻遭對方以私密照威脅而被迫結婚。然而，法官調查發現，王女婚後曾兩度申請韓男來台依親，未能提出證據證明其婚姻關係並非出於自願，因此難以採信王女說法。

法院認為婚姻是夫妻間永久且應互負誠信、共同經營婚姻的關係，認定王女觸犯重婚罪，判處有期徒刑2個月。另考量王女與曾男侵害配偶權，因此須連帶賠償韓男新台幣16萬元。


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