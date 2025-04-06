高雄瑞豐夜市89猴大亂鬥！11人約談判「15歲少年遭砍」濺血

記者賴文萱／高雄報導

高雄瑞豐夜市夜市停車場昨（5）日晚間9點多驚傳鬥毆，當時有11人相約談判，其中1名15歲少年遭菜刀砍傷當場濺血，警方獲報後調派線上快速打擊部隊警力到場，不過滋事者均已逃逸。警方先將遭砍少年護送就醫，隨後於4小時內將雙方滋事者共11人全數逮捕到案。

▲高雄瑞豐夜市89猴大亂鬥，「15歲少年遭砍」濺血。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，滋事雙方在網路上產生口角糾紛，17歲廖姓少年偕同17歲吳姓少年及15歲鄭姓少年、15歲林姓少年，合計4人前往瑞豐夜市停車場與葉姓少年等7人談判。

不料，雙方一言不和產生肢體衝突，另一方20歲孔男竟持菜刀砍向鄭姓少年，導致他當場濺血。警方獲報衝突後，調派快打部隊到場，但雙方滋事者已鳥獸散，員警則先將受傷的鄭姓少年送醫救治。

▲約高雄瑞豐夜市談判，11人大亂鬥全數遭逮。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方鎖定犯嫌20歲孔男、17歲葉姓少年、18歲李男、16歲及17歲黃姓少年2名、16歲潘姓少年以及15歲李姓少女等7人，並於4小時內迅速追緝到案。

經調查，孔男持菜刀劃傷鄭姓少年後，將凶器隨意丟棄於楠梓河邊，兩造滋事者共計11人全數到案。警方依違反刑法第150條聚眾鬥毆及第277條傷害罪將行為人函送少年法院，孔男依刑法271條殺人未遂移送橋頭地檢署偵辦；並依規定登錄青少年保護與關懷管理系統，通知校安中心轉介輔導。