美國男遠端辦公「偷兼3份工」！一周照樣工作40小時　年薪破千萬

▲美國一名工程師一次兼3份工作，年薪破千萬台幣。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

美國一名30多歲的IT支援工程師利用遠端辦公的方式，同時身兼3份工作，年收入突破36.8萬美元（約新台幣1180萬元），甚至可以讓妻子不用再工作。他強調，自己根本不需要加班，只要把時間安排得當，每周工時不超過40小時。他表示，「我很難拒絕別人，如果我擠得出時間，為什麼不試試看？」

根據《商業內幕》報導，化名Damien的30多歲IT支援工程師住在美國西部山區，目前他同時擁有3份工作，只為了讓自己的收入最大化。由於他的工作性質為遠端辦公，因此同時處理其他工作的事務也不會被發現。

他直言，「只要我完成每份工作的要求，我就不覺得有什麼好內疚的。」他說，企業其實隨時都可能裁員，「所以我寧願為自己尋求多一點保障」。他笑說，目前每周工時不超過40小時，如果真的遇到會議時間衝突，他就會「一隻耳朵戴一個耳機」，同時聽2場會議應付過去。

這也讓他的年薪成功突破36.8萬美元（約新台幣1180萬元），如今的高薪讓他和妻子過上好日子，不但能享受高級美食、添購高級家具，妻子也可以不用再工作。

事實上，這樣的兼差行為被稱為「poly-work」（多重工作），指的是那些為了應付高額生活成本而從事多份工作的年輕員工。而這種趨勢也反映出新一代對職涯的看法和過去大不相同。

人力資源公司Deputy執行長馬丁瑟偉（Silvija Martincevic）表示，Z世代和千禧世代對於「穩定工作」或「忠誠於雇主」的想法，跟以往的世代完全不同，他們更在乎經濟上的安全感，因此寧願多接幾份工作，也不想把雞蛋全放在同一個籃子裡。

Damien透露，他其實早年也曾嘗試過兼差，當時因為2份工作太類似，讓他感到不安，最後還是放棄了。不過這次他選擇的3份工作性質各異，主職年薪約15萬美元（約新台幣496萬元），第二份約14萬美元（約新台幣463萬元），最近新增的一份則預計再為他帶來7.8萬美元（約新台幣258萬元）的收入。

他強調，「我會繼續做，直到這件事對生活造成影響為止，反正我有的是時間。」