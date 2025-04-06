共和黨議員：川普關稅若害經濟下滑　期中選舉恐被「浴血屠殺」

▲克魯茲警告，川普的關稅政策一旦失敗，共和黨可能在明年的期中選舉被「浴血屠殺」。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國總統川普4月2日宣布對等關稅措施，全球哀鴻遍野，也導致美股重挫。共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）警告，新關稅政策恐讓美國面臨來自全球的報復性措施，並對國內就業率與經濟帶來嚴重損害；若新一波關稅最終導致經濟衰退，共和黨恐在2026年的期中選舉面臨「浴血屠殺」，甚至讓國會兩院落入民主黨之手。

據《衛報》報導，克魯茲在4日發布的Podcast中指出，川普對所有進口商品實施「對等關稅」的政策引發共和黨內部不安。他解釋，美國經濟如今已處於全球核心位置，若川普的關稅戰引發長期貿易戰，那美國將面臨就業和經濟下滑、通膨加劇的「永久性傷害」，且損害幅度遠甚於一世紀前，並警告川普的政策 「這不是強硬，而是自殘」。

克魯茲表示，在經濟衰退期間，選民往往會選擇「懲罰」執政黨；共和黨目前已成功入主白宮，並在參眾2院同時佔有微弱多數，不過一旦美國陷入經濟衰退，共和黨就很可能會在2026年的期中選舉中慘被「浴血屠殺」，「我們恐怕會失去眾議院，甚至參議院」。

在川普祭出新對等關稅政策後，愛荷華州參議員葛拉斯里（Chuck Grassley）等多名共和黨人已聯手民主黨提出「2025年貿易審查法案」，主張國會應重掌貿易政策制定權。雖然相關提案目前象徵意義大於實質效力，但已反映市場與政界對政策不確定性的不安。自關稅消息曝光以來，美股市值在2日內蒸發了5.4兆美元，政治氣氛也明顯轉變。

作為川普長期的堅定支持者，克魯茲提到，若新關稅政策能按川普所期望的方式發揮作用，「那當然最好」，不過這也同時存在著巨大風險。克魯茲表示，他願意與川普政府合作，但他對成功的定義是「大幅降低國內與海外關稅」，促進工人與企業發展，「這才是對美國最好的結果。」