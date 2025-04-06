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車內35.5℃！4月嬰遭糊塗爸丟包　火爐炙烤「活活熱死」

▲▼兒童、嬰兒、熱死車上、車內中暑、汽座、安全座椅。（圖／CFP）

▲美國一名父親將4個月的兒子遺留在車內長達數小時，導致兒子被活活熱死。非新聞當事人。（示意圖／VCG）

記者葉睿涵／編譯

美國35歲父親埃利希（Moshe Ehrlich）因一時疏忽，誤將4個月大的兒子遺留在高溫車內長達數小時，導致兒子被活活熱死，而被控危害兒童福利罪。當局指出，該名父親原應將孩子送往保母家，卻在取牛奶後直接前往學校上課，完全忘了孩子仍在車中。

《鏡報》引述刑事起訴書內容指出，案發當日，埃利希將另外3名子女送上學後，計劃將只有4個月大的新生兒子送到保姆家。途中，他打了通電話給正在上班的妻子費加（Faiga），告訴對方自己忘了給孩子們買牛奶，不得不回家去取。

不料，埃利希回家取了牛奶和其他物品後，卻忘了將4個月大的兒子載到保姆家，而是直接將車停在他所就讀的猶太教育機構「耶希瓦」（Yeshiva）門外，就徑直去上課，直到學校在下午通知他接到家庭緊急來電，他才發現大事不好。

原來，保姆基泰（Esther Kitay）在中午12點28分發訊息詢問費加怎麼還沒講嬰兒送來，而費加在下午1點30分看到訊息後，急忙致電丈夫，但丈夫卻一直沒接電話，只好聯繫學校的緊急電話，最終由保母的兒子找到埃利希停放在學校外的廂型車。

據報導，埃利希發現異狀後立刻急奔至車旁，但當他將兒子抱出車外時，這名可憐的嬰兒早已失去意識。嬰兒被送往附近醫院搶救後被宣告不治。警方調查指出，雖然當天的氣溫只有攝氏17度，但車內的溫度卻高達攝氏35.5度，可對嬰幼兒造成致命影響。

事後，埃利希於3月20日主動向警方自首。這名父親隨後被控危害兒童福利罪，並被送往海洋縣監獄。數小時後，他被法官裁定釋放。檢方指出，孩子被獨自留在車內「長達數小時」，並強調此類「熱車致命」案例在美國並不少見，平均每年奪走約37名14歲以下孩童性命。

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