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加拿大國會東側遭闖！男設路障「與警對峙」　現場緊急談判中

▲▼加拿大一名男子將自己封鎖在國會山東側區域後，警方緊急封鎖現場。（圖／達志影像／美聯社）

▲加拿大一名男子在國會山莊的東側區域設置路障後，警方緊急封鎖現場。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

加拿大渥太華警方指出，由於當地有一名男子在國會山莊的東側（East Block）區域設置路障，並將自己鎖在相關區域內，因此國會的保安部隊目前已將議會封鎖，並在現場部署大規模警力，當局也正與這名男子進行談判。

綜合美聯社與當地媒體報導，這起事件發生於美東時間5日下午3點。警方表示，一名男子在東側區域設置路障後，當局緊急封鎖了銀行街（Bank Street）到蘇塞克斯大道（Sussex Drive）之間的惠靈頓街（Wellington Street），並出動大型警車及機器人協助處理現場狀況。

渥太華警方隨後在當地下午5點發布貼文，表示相關區域的人員目前已全數被疏散，而警方現在也正與這名男子進行談判。國會保護局稍早已向在國會山莊東側辦公的人員發出警告，要求他們立即到最近的房間尋求掩護；警方則呼籲民眾遠離現場，直到另行通知為止。

報導稱，國會山莊的東側是加拿大參議員及其工作人員的辦公區域，不過由於加拿大目前正在舉行聯邦選舉，議會未開會，因此辦公活動有限。截至目前為止，媒體暫時還未接獲任何人員傷亡報告，事件仍在處理中。

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